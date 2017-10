In forma splendida e con mente brillante per un fine settimana interessante, dove fareste bene ad incontrare gente a scambiare idee e ad ampliare la vostra rete di contatti. Favorita anche la sperimentazione gastronomica, ora protetta dalla benevola presenza di Giove in splendido e durevole trigono. Sentimenti timidi, forse un po’ bloccati…

colore: Caffè

Madonna, Express Yourself