La Luna e Mercurio in bel sestile vivacizzano il pensiero, oggi arricchito da precise intuizioni di cui fare tesoro per la prossima settimana. Prendetevi del tempo per meditare sulle prossime ‘mosse’ da adottare sul lavoro, usate le nuove idee per rivitalizzare progetti e relazioni in corso. L’affettivita sembra inibita dalla quadratura di Venere

colore: Lampo d’Argento

Aretha Franklin, Respect