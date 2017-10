L’ Orientale: un cocktail da World Class

Courtesy of Piano35

L’ Orientale richiama i profumi delle spezie e dello shiso, erba aromatica utilizzata nella cucina giapponese. Un drink che porta la firma di Mirko Turconi del Piano35 di Torino.

Turconi è stato proclamato Miglior Bartender d’Italia alla finale nazionale del Diageo Reserve World Class 2017. La prestigiosa competizione internazionale della Diageo Reserve, celebra l’arte della mixology selezionando l’élite dei bartender di più di 50 paesi nel mondo.

L’ Orientale: un Moscow Mule che profuma di spezie

L’ Orientale e gli altri cocktail di Turconi sono i veri protagonisti del Piano35. Il locale si trova in cima alla serra bioclimatica di essenze esotiche e mediterranee, con vista a 360° gradi sulla città e sull’arco alpino. Il lounge bar è gestito da Affida, società del Gruppo Cir Food. Il cocktail bar del grattacielo Intesa Sanpaolo è luogo in cui trascorrere piacevoli serate all’insegna del buon bere.

Come ogni drink servito al tavolo, anche L’ Orientale viene raccontato agli ospiti. Dall’ispirazione che ha portato alla scelta degli ingredienti, alle emozioni che si vuole far rivivere assaporandolo. Ogni cocktail è accompagnato dagli stuzzichini che provengono direttamente dalla cucina del ristorante Piano35, con il quale il legame è strettissimo. Le parole d’ordine del bartender sono creatività e massima attenzione dietro al bancone. Il suo motto: “Un locale fa la differenza se capace di accogliere gli ospiti come a casa”.

L’ Orientale: la ricetta

Il drink unisce gli elementi tipici di un moscow mule con qualche elemento più caratterizzante. Vodka che viene unita al liquore allo shiso, al liquore alla resina di mastika (tipica greca), insieme ai profumi di cardamomo e aneto che donano freschezza e corpo. Infine lime e Ginger beer come da ricetta originale.

Ingredienti

45 ml vodka

10 ml Choya allo shiso

10 ml Liquore Skinos

10 ml sciroppo di cardamomo e aneto

20 ml lime

Top ginger beer