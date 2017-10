La Luna, Mercurio e Giove tutti in bellissimo angolo di trigono e finalmente anche Marte lascia il suo pesante angolo di opposizione: siete ad un punto di svolta da vecchie questioni sospese e avete i pianeti in regola per effettuare passi da gigante in direzioni nuove. Prendete nota di quanto vi passa per la testa durante il fine settimana, si tratta di idee di prima qualità

colore: Ultravioletto

Patti LaBelle, New Attitude