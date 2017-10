Robot del sesso: il partner del futuro è tecnologico

L’industria del sesso è pronta a una vera e propria rivoluzione high-tech. Dopo l’invasione di tablet e smartphone che hanno sminuito il valore umano delle relazioni, a minacciare l’intimità di coppia sarebbero i robot del sesso. Ebbene sì, per la serie “famolo strano”, c’è chi non disdegna l’idea di misurarsi con un insolito partner.

Robot del sesso: gli uomini dicono di sì

Stando a quanto si legge sul Daily Mail, infatti, un sondaggio tedesco avrebbe fatto luce su questa nuova tendenza. I dati sono stati raccolti a seguito di uno studio di ampio respiro condotto da YouGov che ha analizzato le abitudini sessuali dei tedeschi.

L’indagine ha dimostrato che, in linea di massima, i tedeschi sono contenti della loro vita sotto le lenzuola ma, allo stesso tempo, sono molto aperti a nuove esperienze. Circa il 17% degli intervistati ha raccontato di aver praticato giochi di ruolo. Il 16% si è lasciato andare a un ménage à trois mentre il 7% ha ammesso di avere provato il sesso di gruppo. Infine un 6% si è misurato con lo scambio di coppia. Ebbene sì, un uomo su tre sarebbe anche interessato a fare sesso con un robot se fosse tecnicamente possibile. Le donne, invece, si sono dimostrate meno attratte da quest’opportunità. Solo un quinto ha risposto al sondaggio dicendo che potrebbe prendere in considerazione la cosa.

Sesso e tradimento

Quanto conta dunque il sesso nella vita dei tedeschi? Gli uomini e le donne hanno punti di vista diversi sulla questione. Il 43% dei maschietti, infatti, pensa che sia molto importante. Due persone su cinque hanno confessato di aver bisogno di avere rapporti almeno dieci volte al mese. Come la vedono le donzelle? Tre quarti delle intervistate non ritengono necessaria così tanta pratica. C’è da dire però che molti tedeschi hanno ammesso di essere infedeli. Un terzo degli intervistati ha infatti confessato di tradire la partner. Il 40% degli uomini e il 28% delle donne sono dell’avviso che gli esseri umani non siano fatti per essere monogami.

Uomini e donne, le differenze

Le ragioni dell’infedeltà cambiano in base al sesso. Gli uomini quando tradiscono lo fanno perché cercano una nuova esperienza sessuale. Spesso non sono soddisfatti della frequenza dei rapporti con la propria partner. Le donne, invece, cercano in un nuovo lui delle conferme che, puntualmente, non trovano nel proprio compagno. Vogliono sentirsi belle e attraenti, sempre e comunque.