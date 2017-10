Troppa pulizia fa male, avvisano gli esperti

Troppa pulizia fa male. Non lo affermano degli hippy nostalgici, ma degli esperti biochimici. Che, riporta il Mail Online, hanno pubblicato uno studio intitolato ‘Sai cosa respiri?’. Sotto accusa, i prodotti per le pulizie domestiche, contenenti sostanze chimiche tossiche che si diffondono nell’aria di casa. E, a lungo andare, possono recare danni alla salute non indifferenti.

Quando troppa pulizia è dannosa

Ogni volta che passate la candeggina o lavate i piatti respirate sostanze tossiche. In molti prodotti disinfettanti c’è per esempio il cloruro di benzalconio, che può causare irritazioni alla pelle, agli occhi e allergie. Nei prodotti con ammoniaca si trovano agenti come l’ipoclorito di sodio, legato ad irritazioni oculari e respiratorie. Ma anche miscele di isotiazolinoni, noti per il loro link con allergie cutanee. L’aroma agrumato di molti detergenti viene dal limonene, un idrocarburo che a contatto con l’ossigeno rilascia formaldeide, sostanza altamente cancerogena.

Insomma, senza esagerare con gli allarmismi, è giusto sapere che ogni prodotto chimico necessita moderazione. Troppa pulizia quindi, potrebbe illudervi di rendere la casa ‘igienizzata’ ma allo stesso tempo la riempie di sostanze inquinanti pericolose. L’esposizione costante a sostanze tossiche può danneggiare le vie respiratorie. O far comparire conseguenze meno gravi, ma pur sempre spiacevoli, come eczemi. Che secondo gli esperti sono particolarmente diffusi tra le persone che, per lavoro o abitudine, sono spesso a contatto con prodotti detergenti.

Come difendersi? Evitate la troppa pulizia, in primo luogo. Ma soprattutto, utilizzate detergenti naturali quando possibile. L’aceto è un ottimo lucidante, sgrassante e anticalcare, così come il limone. Gli oli essenziali detergono e disinfettano. Il bicarbonato scrosta. A volte, è sufficiente un panno di microfibra umido per pulire superfici impolverate o con macchie fresche. Inoltre, può essere utile tenere in casa piante anti-inquinamento, ovvero quelle che sono capaci di assorbire le sostanze tossiche dall’aria. Ve ne abbiamo elencate diverse a questo link.