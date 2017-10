5 trucchi per avere un aspetto sano e radioso

Dopo l’estate non c’è da temere. E’ possibile preservare buonumore e fascino. Basta avere fiducia in se stesse e giocare bene le proprie carte: lo dice la scienza

La fine dell’estate potrebbe aver messo di cattivo umore. L’impressione è quella di avere un aspetto meno interessante. Mai disperare: a rincuorare tutte le nostalgiche è stata la rivista Elle che ha suggerito 5 trucchi per sentirsi in forma e aumentare la propria autostima. Non si tratta di luoghi comuni bensì di preziose verità venute alla luce da alcuni studi scientifici.

Vestire di rosso: svelati i trucchi per avere un aspetto radioso

Uno studio condotto da un team di psicologi dell’Università di Rochester ha rivelato che il colore rosso rende, senza ombra di dubbio, più attraenti. Non a caso parliamo del colore che, da sempre, è associato all’amore e alla passione. E’ glamour e permette di aumentare la fiducia di chi lo indossa.

Sorridere davanti allo specchio

Una ricerca datata 2009 dell’Università di Cardiff ha scoperto che le persone sorridenti sono generalmente le più felici. A svelare il perché è stato il terapeuta Shadeen Francis. A suo avviso i nostri cervelli sono programmati per interpretare il sorriso come segno di gioia. Ergo, guardarsi allo specchio mentre si sorride, non farebbe altro che trasmettere messaggi molto positivi.

Parlare a se stessi

Non c’è da vergognarsene. Nessuno penserà che siete matti. Parlare da soli, ad alta voce, secondo uno studio condotto nel 2014 dall’Università dell’Illinois sarebbe il modo migliore per accrescere sicurezza e fiducia in se stessi. Soprattutto prima di un evento importante che sia una riunione, una presentazione etc.

Stare dritti

Schiena dritta. Dai tempi della scuola che ce lo sentiamo dire. Ebbene sì, se all’epoca tanto ci infastidiva sentirlo ripetere da genitori, insegnanti etc., bisogna ammettere che non avevano tutti i torti. Infatti, uno studio condotto in America dall’Associazione delle Scienze Psicologiche, ha dimostrato che questa potrebbe essere la chiave del benessere. Essere e sentirsi in forma avrebbe delle ripercussioni sul cortisolo, l’ormone dello stress. Il risultato? Ci si sente più forti.

Ricordare un momento di massima fiducia

Spesso, quando ci si deve misurare con presentazioni o altre attività che mettono a dura prova, si ha paura di non essere all’altezza della situazione. Uno studio pubblicato sul Journal of Experimental Social Psychology ha rivelato che, il semplice fatto di ricordare un’esperienza personale di massima fiducia, sarebbe sufficiente per riportare (più o meno) a quello stato. Il successo è garantito.