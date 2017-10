Da oggi oltre a Venere si aggiunge Marte in bellissimo trigono in segno d’Aria, che conferisce forza alle decisioni, passionalità all’amore, efficacia concreta all’azione. In questa collocazione le risorse personali si esternano comunque con eleganza e senso di giustizia, ora rafforzate anche da buon equilibrio emotivo

colore: Azzurro Orizzonte

Charles Mingus, Adagio ma non troppo