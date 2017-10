In amore gli amici sono più importanti del partner

L’amore è importante. Ma per farlo durare non occorre concentrarsi solo su di esso. Occorre coltivarlo curando anche tutto quello che abbiamo attorno. Perché il contorno è fondamentale per risaltare la portata principale. Come in cucina. Per la stessa ragione amici e famigliari sono il vero segreto per rendere sano e bello il vostro rapporto d’amore. Ecco perché.

Gli amici fanno bene all’amore: lo dice la scienza

Secondo un recente studio dell’Università del Texas un network sociale – intendiamo quello reale e non quello virtuale – affidabile e forte salva l’amore. E anche la tua salute. I ricercatori hanno esaminato i livelli di cortisolo, noto come l’ormone dello stress, e li hanno confrontati con il flusso dei conflitti coniugali.

I ricercatori hanno trovato una forte relazione tra gli ormoni dello stress e i problemi di salute quali aumento di peso, insonnia, depressione e perfino malattie cardiache. Scoprendo che la presenza di amici e famigliari è la variabile che ci permette di stare meglio o peggio.

“Abbiamo scoperto che avere una rete sociale soddisfacente spazza via gli effetti fisiologici dannosi dei conflitti coniugali quotidiani”, ha dichiarato Lisa Neff, professore associato e autore dello studio. “Il rapporto con qualche buon amico è importante per superare le tempeste del matrimonio”.

“Non importa quanto sia compatibile e / o innamorata una coppia, gli esseri umani hanno un bisogno innato di relazioni di tipo diverso”, afferma Tammi Baliszewski, ricercatore e psicologo. Se una coppia non ha supporti esterni, possono subentrare stress e pressione. Anche all’interno del rapporto. E può scattare una dinamica di co-dipendenza. Negativa. Per se stessi e per la coppia.

Le relazioni agiscono come un tipo di specchio. E avere rapporti diversi ci aiuta a vederci da una diversa prospettiva. E offre anche sostegno in molteplici modi. Funziona per entrambi i generi. “Un uomo può trarre grande vantaggio da avere amici con cui parlare di interessi comuni, come sport o lavoro”, spiegano.

Gli amici “ci nutrono” e ci riempiono mentalmente, emotivamente e spiritualmente

Per uomini e donne, i diversi tipi di connessioni e di relazione possono portare alla gioia, all’ispirazione, alla risata e alla chiarezza. Al benessere, insomma. Queste amicizie “ci nutrono” e aiutano “a riempirci”. Mentalmente, emotivamente e spiritualmente. “In un rapporto sano, c’è un terreno comune, ma con limiti chiari”, dice Baliszewski. “Poi ci sono aree che non si sovrappongono. È qui che dobbiamo trarre vantaggio dal collegamento con altre persone per soddisfare queste altre esigenze, per colmare altri aspetti di noi stessi e altre aree di interesse”.