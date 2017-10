Maschera fai da te: tutte con il Greenwich Cape

Quest’anno il travestimento è homemade grazie a ‘We Are Knitters’ che regala un pattern per realizzare una deliziosa mantellina con tanto di orecchie da gatto

Arriva Halloween e, al fine di essere pronte a prendere parte a qualche “mostruosa” festa, la prima cosa a cui provvedere è il travestimento. Strega, pipistrello, vampiro etc.: se avete esaurito le idee avendo già sperimentato tutto, a fornire utili consigli è We Are Knitters, brand di moda, maglia e uncinetto che si rivolge a tutti gli spiriti creativi che amano il knitting. La maschera fai da te è un must quest’anno. Al bando la pigrizia. Anziché passare il proprio tempo libero davanti a uno schermo, ci si può dilettare con qualcosa di più creativo. E utile.

Maschera fai da te per le amanti del kinitting

Chi l’ha detto che lavorare a maglia è una cosa d’altri tempi? Al fine di sfoggiare una mise ironica, e allo stesso tempo glamour, il sito del noto brand ha pubblicato, gratuitamente, il pattern per creare una simpatica mantellina con tanto di orecchie da gatto. Potrebbe essere un pezzo forte per realizzare il costume dei sogni e trasformarsi in una gattina dark dal fascino misterioso. Il modello, Greenwich Cape, non è impossibile da realizzare. Anche le principianti possono mettersi alla prova.

Istruzioni per l’uso

Come funziona? Una volta effettuata la registrazione al sito, basta accedere all’area “pattern gratuiti”. Si scarica la guida, disponibile anche in lingua italiana, et voilà, armate di ago, ferri da maglia e gomitoli di lana (lana peruviana di eccellente fattura) si inizia a sferruzzare. Bisogna ricordarsi solo una regola fondamentale: mai pretendere troppo da se stesse.

I consigli di We Are Knitters

Come si legge sulla guida, il lavoro a maglia è un’arte e non una scienza esatta. E’ dunque normale notare una variazione di centimetri nel lavoro finito. In caso di dubbi, comunque, tutti i knitter possono mandare una mail chiedendo assistenza, consultare i post del blog o ancora avvalersi dei tutorial che svelano trucchi e consigli per creare un vero capolavoro.