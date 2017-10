Rita Ora, (provocante) sensualità da diva

Rita Ora è una delle pop star più quotate del momento. Dal 2012 (anno del suo debutto) ad oggi, la cantante londinese di origine kosovara ne ha fatta di strada. E di cambiamenti. L’abbiamo vista liscia e riccia ma pur sempre bionda anzi biondissima. La stravaganza è il suo biglietto da visita.

Rita Ora, la regina della provocazione

Ogni sua mise è sopra le righe ma ha un obiettivo preciso: valorizzare il suo corpo e le sue curve mozzafiato. Tra scollature, trasparenze, spacchi etc. ci riesce decisamente bene. Il suo stile più che bon ton è piuttosto trasgressivo e provocante: a volte risulta essere too much. Ma, nonostante gli eccessi, in molti l’hanno etichettata come un’icona di stile da emulare.

Sensualità prêt-à-porter

Qualsiasi cosa indossi lo fa con determinazione. E’ una donna grintosa, il suo stile eclettico e un pizzico bizzarro ricorda vagamento quello di Lady Gaga o quello di Gwen Stefani, personalità forti che amano sfoggiare look unici, audaci e terribilmente sexy tra stivali cuissard, hot pants, maglie a rete o in pelliccia, stampe animalier, abiti dall’effetto vedo non vedo e intimo in bella vista.

Non solo stravaganza. La sua versatilità stilistica è degna di nota. Nella quotidianità Rita non è sempre tutta tacchi e microabiti. Ama anche la semplicità, quella di un mood sporty-glam fatto da jeans, crop top, bomber e capi basici come t-shirt bianca, salopette, leggings, pantaloni cropped e sneaker bianche. Il tutto rivisitato con un tocco di femminilità.

Il trionfo del mix&match

In una delle sue ultime uscite, Rita Ora ha sfoggiato un abito in seta stampata della collezione Autunno/Invero 2017-2018 di Attico abbinato a una pelliccia rossa e luccicanti stivali argentati. Rita è una delle maggiori sostenitrici del mix&match, tendenza che la porta ad abbinare tra loro capi di varia natura e fantasia.

La faccia tosta non le manca di certo. Per copiare lo stile della diva c’è una cosa che non deve mai mancare: il rossetto che deve essere rigorosamente rosso e mat.