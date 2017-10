Alcune opposizioni di stagione segnano il passo, provocano intoppi e ritardi, confondono le idee. Di certo oggi migliora l’umore e si stemperano tensioni in coppia, ma restano in sospeso per un paio di settimane progetti che sembravano in dirittura d’arrivo. Sfruttate il fine settimana per ricaricarvi e per mantenere salda l’obiettività di giudizio, messa alla prova da Giove e Mercurio

colore: Ametista

Cick Corea & Stefano Bollani, Duet