Torta di castagne e cioccolato: sapore dark

Torta di castagne e cioccolato, ovvero come salutare l’arrivo dell’autunno in cucina con una ricetta scura nell’animo e nell’estetica. Le castagne e il cioccolato sono entrambi ingredienti dalla colorazione marrone e dal sapore intenso, vigoroso, tipicamente poco estivo. Entrambi vanno a formare un dolce molto buono e nutriente da preparare in compagnia dei bimbi e dell’intera famiglia. Il sapore della torta non è troppo dolce quindi è adatta da gustare anche per i palati meno amanti dello zucchero e del miele.

Oggi vi proponiamo la ricetta suggerita da Giallo Zafferano.

Torta di castagne e cioccolato: la ricetta

La difficoltà della torta è media, la preparazione dura circa 15 minuti, la cottura circa 70 minuti e le dosi sono indicate per 8 persone.

Preparazione: ingredienti per uno stampo da 22 cm.

Farina di castagne 240 g

Cacao amaro in polvere 20 g

Zucchero 160 g

Uova (circa 5 medie) 250 g

Lievito in polvere per dolci 16 g

Latte intero 310 g

Baccello di vaniglia 1

Preparazione. Per preparare la torta di castagne e cioccolato assicuratevi che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente. Poi rompete le uova in una planetaria, unite lo zucchero ed i semi di una bacca di vaniglia. a questo punto montate gli ingredienti utilizzando le fruste per una decina di minuti. Nel frattempo in una ciotola andate a setacciate la farina di castagne, il lievito ed il cacao.

Adesso versate il latte, a temperatura ambiente, e stemperare il tutto utilizzando una frusta. Fate attenzione a non formare grumi. A questo composto andate ad aggiungere un po’ di impasto di uova e zucchero.

Aggiungete la restante parte e amalgamate con molta delicatezza. Imburrate e rivestite con carta da forno uno stampo da 22 cm di diametro. Versate il composto nello stampo. Cuocete a in forno statico preriscaldato 170° per 70 minuti. Infine sfornate e lasciate raffreddare. Spolverate con zucchero a velo. Servite la torta con della panna e insieme a del caldo tè aromatico. Buon appetito.