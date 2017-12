Ricerche on line: i trend più in voga nel 2017

Nadia Toffa, Italia-Svezia, Donnarumma, despacito. Sono tra le ricerche on line preferite nel 2017 tra i navigatori di internet in Italia

Forse non tutti sanno che è possibile misurare quantità e tipologia di ricerche on line effettuate ogni giorno a livello planetario. Grazie soprattutto alla funzione Trends di Google. Un algoritmo in grado di monitorare e classificare i picchi di ricerche effettuate sul noto motore di ricerca. Che ormai tutti o quasi utilizzano per chiedere o informarsi su qualsiasi cosa. Da come montare il piatto doccia a come sostituire la batteria di uno smartphone. Ma anche per approfondire argomenti di pura attualità. Dall’uragano Irma al terremoto in Umbria e Marche, dall’Iphone X al fidget spinner, dalla nazionale di cricket Indiana al tristemente noto Italia-Svezia di calcio. La classifica 2017 offre una prospettiva molto interessante sugli interessi degli abitanti del globo. E sulle specifiche tendenze che emergono analizzando ogni specifica area geografica.

Al top della graduatoria mondiale delle frasi più utilizzate sulla barra di ricerca di Google vi è l’uragano Irma. Un evento drammatico, risalente allo scorso agosto. Vissuto in prima linea da un numero molto ampio di persone che vivono tra l’America centrale e settentrionale. Che evidentemente ha creato un picco storico grazie all’enorme numero di ricerche effettuate. Del resto le aree più popolose sono quelle che influenzano i dati di Google Trends. Come ad esempio accade in India, dove la nazionale di cricket è nella top ten mondiale delle parole più cercate. Ma non sempre i topics riguardano fatti di cronaca. Nel resto del podio si attesta infatti l’inossidabile fenomeno IPhone. Che nel corso del 2017 ha messo al secondo posto ricerche riguardanti il modello 8 e al terzo quelle relative all’ultimo nato di casa Apple. IPhone X.

Ricerche on line in Italia

E se la globalizzazione digitale ha di fatto uniformato la domanda di informazioni, ci sono specificità geografiche. In Italia, ad esempio, al vertice della classifica delle parole più cercate c’è Nadia Toffa. La presentatrice delle Iene – di recente vittima di un malore senza gravi conseguenze – ha evidentemente attirato la curiosità degli italiani. La Toffa è anche leader dei personaggi più cliccati nel 2017. Davanti al chiacchierato portiere del Milan Gigio Donnarumma e allo sfortunato pilota di Moto GP Nicky Hayden.

Sul tema eventi la gara Italia-Svezia per le qualificazioni ai mondiali è davanti a Sanremo e al terremoto. Gli italiani usano la rete anche per consigli su come fare le olive in salamoia, il back up, e la marmellata di albicocche. Scioccanti invece la classifica sui significati delle parole. Se può avere un senso chiedere cosa voglia dire ipocondriaco, meno chiaro può sembrare come mai gli italiani chiedano a Google di spiegare le parole mannaggia e despacito.