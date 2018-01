iStock "La vitamina C può impedirti di prendere il raffreddore"La ricerca ha dimostrato che la vitamina C non respinge i raffreddori, tranne che tra i maratoneti, gli sciatori e i soldati negli esercizi subartici.

iStock "Mangiare il sedano brucia più calorie di quelle che assumi"È un mito del cibo che il sedano abbia calorie "negative". Ma con meno di 10 calorie per porzione, è bello mangiare per perdere peso.

iStock "I legumi devono essere consumati contemporaneamente ai cereali per ottenere una proteina completa"Mangia un mix di aminoacidi per tutto il giorno e otterrai tutta la nutrizione completa di cui avrai bisogno. Ma sì, i fagioli e i legumi sono nutrienti, ricchi di proteine, fibre, vitamine del gruppo B, ferro, potassio e altri minerali e a basso contenuto di grassi.

iStock "Le carote crude sono più nutrienti di quelle cotte"In realtà la cottura aumenta il valore nutrizionale delle carote. Il processo abbatte le pareti cellulari resistenti che racchiudono il beta-carotene.

iStock "Per ridurre al minimo grassi e calorie, rimuovere sempre la pelle prima di cuocere il pollo"Cuocere, cuocere alla griglia, grigliare o arrostire il pollame con la pelle intatta aiuta a conservare i suoi succhi naturali.

iStock "Evita le uova a causa del loro contenuto di colesterolo"Le ultime ricerche mostrano che in realtà non contribuiscono al colesterolo alto. Per tenere a bada quest'ultimo fate attenzione ai grassi saturi.

iStock "Meno carboidrati mangi, più sei sano"La scelta dei carboidrati più salutari, soprattutto quelli integrali, è più importante per il tuo benessere. Almeno sette studi principali mostrano che le donne e gli uomini che mangiano cereali integrali hanno dal 20 al 30% in meno di malattie cardiache. Separatamente, in uno studio del 2010 su più di 13.000 adulti, coloro che mangiavano più porzioni di cereali integrali avevano un peso corporeo inferiore.

iStock "Usando la margarina invece del burro si risparmiano calorie"Burro e margarina hanno circa la stessa quantità di calorie. Ma mentre la margarina, prodotta con oli vegetali, è stata creata come un'alternativa più salutare al burro (che contiene colesterolo e grassi saturi), alcune margarine sono in realtà più sane perché contengono grassi trans, che hanno ancora più effetti negativi sul colesterolo e sulla salute del cuore. (Questa è la vera differenza tra burro e margarina). Se scegli la margarina, cerca le marche senza grassi.

iStock "Le noci sono pessime come il cibo spazzatura"Le noci sono ottime fonti di proteine e altri nutrienti, a patto che si mantengano le porzioni a una manciata. Ricercatori di Harvard hanno scoperto che le donne che mangiavano quella quantità circa cinque volte a settimana avevano il 20% in meno di probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a quelle che non le mangiavano così spesso.