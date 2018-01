Allergici al sesso? No, al liquido seminale

Allergici al glutine, ai pollini, all’aglio. Ma sapevate che si può essere allergici anche al sesso? No: non è sinonimo di “poca voglia”, ma una vera e propria allergia. E nello specifico allo sperma maschile. Non è rara: negli Usa ne soffrono quasi 40.000 donne. Essere allergici al sesso vuol dire presentare sintomi dopo il rapporto.

Allergici al sesso: ecco i sintomi

Un’allergia allo sperma può manifestarsi immediatamente dopo l’eiaculazione del partner. Se provate bruciore, rossore, gonfiore o si presentano vesciche nell’area vaginale, consultate il medico.

Sarà lo specialista a valutare se il problema deriva dallo sperma o da preservativi, spermicidi o tamponi. Quando si presenta prurito, il primo pensiero è la candida. Un fungo che almeno una volta nella vita tutte le donne hanno avuto. E che dipende da terapie antibiotiche, abbassamento delel difese immunitarie. O da infezioni. Ma se il prurito si manifesta solo dopo il sesso, chiedete al medico se è possibile che si sia manifestata un’allergia allo sperma. C’è una possibilità che i vostri anticorpi reagiscano a una particolare proteina in uno sperma di un partner a cui non siete mai stati esposti in passato. Purtroppo, questo è anche il motivo per cui può essere difficile da diagnosticare. Il fatto è che non è semplice effettuare un test da un allergologo…

Esistono comunque trattamenti disponibili. Il medico potrebbe assistere alla reazione che lo sperma scatena, inserendone un campione nella parte interessata. Molto spesso essere allergici al sesso, vuol dire manifestare gli stessi sintomi di quelli che lo sono a qualunque altro elemento. Gonfiore, occlusione delle vie respiratorie, prurito sul corpo. È dunque da considerare l’eventuale rischio a sintomatologie non solo localizzate.

Dolore, gonfiore, arrossamento e formazione di vesciche in bocca dopo il sesso orale. Anche questo potrebbe farvi scoprire allergici al sesso. È bene dunque prendere le dovute precauzioni in caso foste certi che lo sperma del partner può causarvi problemi.

Gravidanza a rischio? No

La “colpa” è di una varietà di proteine e biomolecole prodotte nella prostata dell’uomo. Michael Carroll, docente di scienza riproduttiva e clinica alla Manchester Metropolitan University, ha studiato a lungo questo tipo di allergia. Anche la dieta può anche giocare un ruolo determinante. Se una donna è allergica alla frutta secca, può avere problemi dopo il rapporto con il partner che ha mangiato noci.

Secondo Carroll, per avere la conferma di un’eventuale allergia al liquido seminale è opportuno effettuare uno screening degli anticorpi nel sangue. L’uso del profilattico, è una soluzione efficace. Per le donne che cercano di avere un bambino, nessuna preoccupazione: l’allergia al sesso non intacca la capacità di concepire. Per loro il medico può prescrivere antistaminici da assumere prima del rapporto sessuale. Il sesso, d’altronde, dovrebbe essere solo piacere…