Saltafila e cucina, il turismo è esperienziale

I viaggi diventano sempre più personalizzati: in aumento tour privati, lezioni di cucina e crociere flash…

Anche il turismo diventa attivo, multimediale, on demand. Sempre più personalizzato e sempre più legato all’esperienza e meno al semplicemente visto. I viaggiatori di tutto il mondo espandono quindi i loro orizzonti. Ma i luoghi d’interesse storico e culturale restano comunque i più gettonati. In forte crescita, invece, la richiesta di saltafila, tour gastronomici, lezioni di cucina e attività legate al patrimonio storico.

E’ quanto rivela il nuovo report sui trend delle esperienze di viaggio firmato TripAdvisor. I suoi dati di prenotazione mostrano che i luoghi d’interesse storico e culturale continuano a riscuotere grande interesse. Ma al contempo i viaggiatori stanno espandendo i loro orizzonti facendo emergere nuove categorie di esperienze meno tradizionali.

Questo fatto gioca a favore della penisola italiana che, grazie alla sua ampia offerta di attrazioni di questo tipo, è la protagonista indiscussa della classifica relativa alle esperienze più prenotate a livello globale con ben 5 tour presenti nella top 10 mondiale dei tour più prenotati.

Al primo posto “Saltafila: Musei Vaticani, Basilica di San Pietro e Cappella Sistina” (1°). Terzo posto per “Saltafila: tour a piedi di mezza giornata della Roma antica e del Colosseo” (3°). A seguire il “Tour Hop-On Hop-Off della città di Roma con City Sightseeing” (4°), “Visita turistica di mezza giornata a Murano, Burano e Torcello” (9°) e “Tour di un giorno in Toscana” (10°).

Le esperienze legate al patrimonio storico sono quelle che hanno registrato la crescita maggiore (+125% di prenotazioni). Ma anche quelle gastronomiche sono un trend crescente. Sia le lezioni di cucina sia i tour gastronomici rientrano nella Top 5 delle categorie di tendenza. Registrando entrambe una crescita di prenotazioni pari al 57%. Gli accessi saltafila per alcune delle attrazioni più frequentate al mondo sono presenti sia nella classifica globale dei tour più prenotati sia in quella dei tour di tendenza.

Le Guide e gli operatori turistici hanno aggiunto oltre 30.000 nuove esperienze su TripAdvisor nel corso dello scorso anno. Incrementando così del 50% l’offerta di esperienze, tour e attrazioni disponibili. Stanno emergendo anche alcune novità come le crociere di un giorno, tour avventura di più giorni e altro ancora. Tra le nuove esperienze più popolari anche Tour in bus delle ville famose di Newport, un Tour combinato delle rovine di Tulum con snorkeling nelle cave circostanti e un Tour di un giorno ad Abu Dhabi con partenza da Dubai.

Ecco la classifica mondiale completa, dai saltafila ai Musei Vaticani al tour per la Toscana.

1. Saltafila: Musei Vaticani, Basilica di San Pietro e Cappella Sistina

2. Crociera a Chicago per ammirare gli edifici architettonici sulla costa

3. Saltafila: tour a piedi di mezza giornata di Roma antica e del Colosseo

4. Tour Hop-On Hop-Off di Roma con City Sightseeing

5. Tour della Sagrada Familia con accesso prioritario

6. Biglietto con accesso prioritario alla Torre Eiffel

7. Warner Bros. Studio: Dietro le quinte di Harry Potter con trasporto di lusso da Londra

8. Biglietti d’ingresso per l’Empire State Building

9. Visita turistica di mezza giornata a Murano, Burano e Torcello

10. Tour di un giorno in Toscana

Ed ecco, infine, le categorie di esperienze con la crescita più rapida nel 2017, in base alla crescita anno su anno delle prenotazioni complessive.

1. Tour di siti d’interesse storico (+125%)

2. Crociere al tramonto (+86%)

3. Viaggi privati (+79%)

4. Snorkeling (+70%)

5. Kayak e canoa (+67%)

6. Gite in barca a vela (+61%)

7. Gite in catamarano (+60%)

8. Tour gastronomici (+57%)

9. Lezioni di cucina (+57%)

10. Biglietti e pass per l’accesso a musei (+54%)