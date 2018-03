Primo appuntamento, adrenalina come un salto nel vuoto

Non è solo il bisogno d’amore. Spesso, dietro un incontro con uno sconosciuto, per una papabile frequentazione sentimentale o fisica, non c’è l’attesa di quel che verrà. Ma l’emozione del momento in sé. Il brivido di un primo appuntamento può provocare tanta adrenalina quanto un salto nel vuoto da un aereo. Lo dice la scienza, mica noi.

Entriamo nel dettaglio. Lo studio ha rilevato che la frequenza cardiaca media di una persona che praticava paracadutismo indoor era di 111 battiti al minuto. Molto vicino a quella di una persona durante un appuntamento al buio. Che conteggia 106 battiti al minuto.

Adrenalina (o stress?) da primo appuntamento: qualcuno vorrebbe andare via subito…

La ricerca, condotta dal dipartimento di cardiologia dell’Università di Wolverhampton, ha coinvolto i partecipanti attraverso una serie di esperienze elettrizzanti tra cui paracadutismo indoor e altre esperienze estreme. Monitorate indossando degli strumenti per misurare le fluttuazioni del polso.

A sostegno di questa tesi anche un interessante sondaggio. Questo ha coinvolto 2.000 adulti, rilevando che più della metà delle persone (54%) considera il primo date un’esperienza elettrizzante. E 1 su 6 ha confessato di essere vittima di un’ansia speciale. E’ stato scoperto anche altro. Uno su tre ha preso in considerazione l’idea di andare via a causa di una crisi di nervi. E il 45 per cento ha balbettato o perso il filo del discorso. Troppa adrenalina, insomma.

Le donne hanno affermato di essere più imbarazzate rispetto agli uomini. Mentre un quinto dei maschietti si sente rilassato e fiducioso prima del fatidico incontro. La chiave per vivere la situazione in maniera più semplice ce la fornisce il Dr Martin Khechera, Senior Lecturer in Biomedical Science presso l’Università di Wolverhampton. Ha dichiarato: “Quanto più ci abituiamo a spingerci fuori dalla nostra zona di comfort, tanto meglio riusciremo a gestire situazioni stressanti”. Questione di abitudine, insomma. Sarà così semplice?