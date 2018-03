Cinque viagra naturali per l’appetito sessuale

Non solo ostriche: come utilizzare alimenti e oli che accendono il desiderio

Cinque viagra naturali che dovremmo assolutamente provare, anche perché facili da reperire e assolutamente benefici. Si tratta di spezie e vegetali che secondo la scienza aumenterebbero il desiderio grazie a vitamine e composti in essi presenti. Alcuni alimenti fungono da afrodisiaci che agiscono sulla mente, altri favoriscono la produzione di ormoni sessuali.

Lo zafferano tra i cinque viagra naturali

Lo zafferano è una pianta della famiglia delle iridiaceae. Una spezia nobile di cui l’Italia è ricca. Si coltiva in Abruzzo, Marche, Sardegna, Umbria e Toscana. Il fiore contiene “l’oro” da secoli utilizzato non solo in cucina, ma anche in campo medico. Sulle nostre tavole è diffuso per l’aroma inconfondibile che dona ai piatti, ma tra le sue doti non c’è solo l’indiscusso sapore. Lo zafferano contrasta l’invecchiamento della pelle, favorisce la digestione e abbassa la pressione. Ma è anche un vero e proprio afrodisiaco naturale.

Per usarlo come ingrediente di passione, si consuma in infusione. 1 grammo di zafferano in 1 litro d’acqua, attesa di 15 minuti e il gioco è fatto!

Zenzero

Sappiamo tutti quanto faccia bene alla salute. In Cina è utilizzato proprio come viagra naturale perché in grado di aumentare le energie maschili. Gli arabi lo considerano vero e proprio afrodisiaco. Lo zenzero è, nella tradizione popolare del suo paese d’origine, un vero elisir di lunga vita. Essendo un tonico, ha effetti positivi sulla libido. Rafforza anche il sistema immunitario e può essere tranquillamente consumato come condimento o in infusione, immergendo pezzetti della radice in acqua bollente per almeno 5 minuti.

Chiodi di garofano

Altro alimento fra i cinque viagra naturali, i chiodi di garofano. Il loro potere “energizzante” è noto sin dal Medioevo, tanto da essere vietato nei conventi di quel secolo. Posso essere utilizzati in ricette sia dolci che salate, ma anche in alcune bevande, come la sangria. E in piccole dosi, anche l’alcol accentua il livello di passione. Il loro potere risiede nell’aumento della circolazione sanguigna. In questo modo i sensi vengono stimolati e la libido si accresce. Può essere consumato anche in olio essenziale o in infusione.

Asparagi

Alimento perfetto per stimolare il desiderio maschile. Le sue virtù sono conosciute fin dai tempi antichi. Ricchi di potassio e vitamine del gruppo B, contengono anche sostanze che favoriscono la produzione degli ormoni sessuali maschili. Non esitiamo a integrarlo nei nostri menu. Unica condizione: che non vengano troppo cotti per evitare che si perdano le sue “focose” proprietà.

Olio essenziale di ylang ylang

Profumo di passione con questo olio essenziale. L’olfatto, oltre al gusto, gioca un ruolo fondamentale nella percezione della passione. L’ylang-ylang aiuta a risvegliare i sensi, in caso di frigidità e impotenza, e per chi non riesce a lasciarsi andare. Di grande aiuto nella femminilità repressa perché libera la gioia, la sensualità, l’euforia e la sicurezza interna. Crea armonia in caso di contrasti e rabbia favorendo comprensione e perdono. Dissolve le delusioni e ripristina il desiderio di amare.

Inoltre tonifica il corpo e lascia un profumo dolce e inebriante che dà una spinta psicologica e sessuale. Diluire 5 gocce in acqua calda e lasciarsi trasportare dal loro profumo.