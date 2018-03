Sessualità femminile, più orgasmi in relazioni omosessuali

La sessualità femminile è un mondo che non smette mai di stupire. È vero: per il gentil sesso l’orgasmo è un insieme di fattori fisiologici e psicologici. Per gli uomini è più facile arrivare al piacere anche senza coinvolgimenti emotivi. Ma questa è storia vecchia. Oggi sappiamo di più nell’ambito della sessualità femminile: la donna raggiunge più orgasmi con un’altra donna. Saranno felici di saperlo le coppie omosessuali, perché a rivelarlo è la scienza.

Sessualità femminile: nelle coppie omosessuali più orgasmi rispetto a relazioni etero

Le donne raggiungono più facilmente l’orgasmo con altre donne che con gli uomini. Una ricerca dell’Università dell’Arkansas ha diffuso statistiche interessanti sul mondo della sessualità femminile. Nello studio sono state messe sotto esame coppie da tutto il mondo di età compresa fra i 18 e i 65 anni.

Nel campione di donne in coppia con altre donne, in alcuni casi si raggiungono anche 55 orgasmi al mese. La media delle donne eterosessuali è 7.

Ciò accadrebbe perché gli uomini sono troppo concentrati sulla propria soddisfazione. “La conoscenza del corpo femminile porta le donne a sperimentare più orgasmi”, spiega la dott.ssa Kristen Jozkowski al The Sun.

Su 2.300 donne, quelle in coppie omosessuali hanno il 32% di orgasmi in più. E questo anche se le coppie etero hanno rapporti più frequenti. Lo studio approfondisce una ricerca pubblicata lo scorso autunno dalla Indiana University School of Public Health-Bloomington e dal Center for Sexual Health Promotion. Il precedente studio si era focalizzato sul legame tra orgasmo, piacere sessuale, tocco genitale e stimolazione.

In un sondaggio condotto su più di 1.000 donne tra 18 e 94 anni, i ricercatori hanno scoperto che sono numerosi i fattori che contribuiscono al piacere femminile. A seconda delle preferenze, si va dalla stimolazione genitale, posizione e pressione. Solo il 18 % ha dichiarato di raggiungere l’orgasmo grazie alla penetrazione.

Preliminari e varietà: la chiave del piacere femminile

I dati più significativi emersi dalla ricerca hanno portato i ricercatori a coniare l’espressione “orgasm gap”. L’86% di orgasmi nella sessualità femminile contro il 65% per le coppie donna-uomo. Il sesso penetrativo tradizionale sembra non soddisfare più di tanto. Come anche la minore propensione ai preliminari, al contrario indispensabili tra lesbiche.

Nel 72% dei casi, la stimolazione del clitoride è un contributo prezioso per l’orgasmo. Un’immagine della sessualità femminile che dimostra quanto la varietà, insieme ai preliminari, siano alla base di un rapporto sessuale soddisfacente.