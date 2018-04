Lagerback e Moreira – Tutto il “glam” della settimana

Filippa Lagerback e Juliana Moreira per Swatch, Alex Bellini premiato per i Free Travelers Awards e la chef Rosanna Marziale tra i fornelli…

Filippa Lagerback al compleanno “vip” di Swatch a Milano

C’era anche Filippa Lagerback, giovedì scorso, all’opening cocktail di “Time to Art” nel cortile della Montenapoleone Vip Lounge, a Milano. Un appuntamento “glam” per una esposizione che rimarrà fruibile sino al 13 aprile. Qui Swatch ripercorrerà i momenti più salienti di 35 anni d’amore per l’arte. Per una passeggiata mozzafiato all’insegna dell’ispirazione artistica. Tra le ospiti, accolte dal direttore creativo di Swatch, Carlo Giordanetti, anche Giorgia Palmas e Juliana Moreira.

Nello store di Montenapoleone, per l’occasione, gli appassionati del brand troveranno in vendita il modello disegnato da Ugo Nespolo. Disponibile in edizione limitata di 3.535 pezzi a livello mondiale. Sono disponibili anche alcuni modelli realizzati da artisti come Alessandro Mendini, Jain e Paola Navone. Nonché uno speciale set Swatch X You dedicato alla città di Milano. Solo 100 i pezzi disponibili.

Consegnati a Milano gli “Oscar dei viaggiatori”

E’ in corso a Milano la prima edizione di “Free Travelers Awards”, il primo evento italiano in collaborazione con il Dubai Travellers Festival, manifestazione ideata dallo Sceicco Awad Mohammad Bin Mejren, giunta con successo alla sua sesta edizione negli Emirati Arabi Uniti, con il Patrocinio del Crown Prince di Dubai, lo Sceicco Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

L’evento si svilupperà sino a domenica 8 nelle sale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Durante la cerimonia inaugurale sono stati premiati 18 straordinari viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Come Alex Bellini, che ha attraversato l’Oceano Atlantico e il Pacifico a remi in solitaria. O Bouchra Baibanou, terza donna araba nel mondo ad aver scalato l’Everest. E Daniel Satuè, famoso per il suo giro del mondo senza l’aereo. Tra gli italiani, anche Fabio Cao, Dino Lanzaretti, Darinka Montico, Miriam Orlandi e Pietro Porro.

Per il compleanno San Patrignano cene “charity” stellate

Era il 1978 quando la prima ragazza arrivò a San Patrignano. Dopo 40 anni, sono oltre 26mila i giovani che sono stati accolti gratuitamente dalla comunità. Per celebrare questo compleanno, la Comunità ha scelto di organizzare tre charity dinner. “Gusta, ama, dona” è il titolo della mini rassegna aperta al pubblico, che vedrà degli chef rinomati e conosciuti dar vita a menù unici assieme ai ragazzi della comunità.

Per il primo appuntamento, quello di fine marzo, tra fuochi e padelle c’erano la chef stellata Rosanna Marziale e il pastry chef tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria, Roberto Rinaldini.