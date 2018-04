Le sneaker sporty chic diventano le protagoniste del vestire bene. Un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità in grado di completare i look più trendy. Adatti al lavoro in ufficio, al tempo libero, ad un happy hour in costiera. Il segreto per un mix vincente? Da un lato seguire i canoni del comfort tipico delle scarpe sportive. Dall’altro porre grande attenzione a dettagli raffinati e costruire un mood casual e ricercato. Questo settore calzaturiero viene ben rappresentato da due brand del panorama internazionale, apparentemente agli antipodi. Timberland, storica multinazionale dell’outdoor, e Officina36, esponente dell’artigianalità Made in Italy. Accomunate dal buon gusto e dal savoir faire.

Lo sporty chic di Timberland e Officina36

La primavera estate di Timberland riparte dalla versione renewed della Bradstreet Chukka. Una oxford sportiva in grado di avvolgere il piede come una seconda pelle, grazie ad una serie di accorgimenti tecnici innovativi. La fascia elasticizzata attorno alla caviglia, la rende comoda come una pantofola. Mentre il piede ha un sostegno ottimale grazie al plantare Ortholite. Flessibile e leggera come ogni sneaker Timberland, manifesta il suo lato sportivo con il sistema Sensorflex. Una suola a triplo stato che offre ammortizzazione e sostegno anche su terreni impervi. Ma oltre alla sostanza manifesta il suo buon gusto estetico. La linea slanciata, la tomaia in suede con dettagli traforati, la gamma colori facilmente abbinabili. La Bradstreet Chukka è un must have per l’estate.

Officina36 arriva dalle Marche. Un brand giovane – fondato nel 2009 – ma con radici lontane. Il numero 36 rappresenta infatti la licenza commerciale ottenuta nel 1938 per avviare una piccola attività artigiana. Nel total look proposto dal brand italiano c’è spazio per i modelli sneaker in linea con il mood della collezione. Prendendo spunto dal settore dello sportswear, sono destinate a vestire un uomo molto attento al look. Che ama essere scanzonato e trendy, ma che possiede il senso del gusto e dell’eleganza. Insomma un po’ viaggiatore e un po’ sognatore, ironico e sensibile. Le sneaker di Officina36 sono azzurre con banda laterale, ispirate alle Bahamas e agli spazi aperti. Oppure hanno dettagli fluorescenti e colori nero, azzurro e bianco, per la versione più orientata ad un look urbano. Prezzi a partire da 135 €.