Capitan Findus, cinquant’anni ben portati

BUON COMPLEANNO CAPITAN FINDUS

Capitan Findus non è un capitano qualunque, perché per grandi e piccoli lui è IL Capitano. Un’icona per intere generazioni che quest’anno festeggia 50 anni di avventure tra i mari e… in tv. È alla fine degli anni 60 che appare infatti il primo spot in cui è protagonista. E’ un uomo di mezza età, dall’aspetto rassicurante, una sorta di “affascinante Babbo Natale del mare”. Nel tempo ha avuto tanti compagni di viaggio al suo fianco e affrontato tante sfide. Esplorando il mare ha vissuto mille avventure, ma a bordo del suo veliero è rimasta sempre la stessa passione per le cose buone, semplici e dal gusto genuino.

TESTIMONIAL GLOBALE

La figura del Capitano è riconosciuta in oltre 14 paesi. In Inghilterra è il celebre Captain Bird Eyes, in Germania e in altri Paesi del nord Europa è conosciuto come Capitan iglo. Ama trascorrere la sua vita a bordo di un veliero e vivere mille avventure. Anno dopo anno, diventa un vero e proprio maestro di vita per grandi e, soprattutto piccini. Anche oggi aiuta i bambini a crescere ed affrontare le loro paure, ad essere coraggiosi e assumersi le proprie responsabilità. A mettere passione per inseguire i propri sogni, a rispettare ed includere gli altri, a collaborare e lavorare in squadra. E’ inoltre un punto di riferimento in fatto di gusto e qualità per i genitori. Non solo in tv: il Capitano è presente anche online attraverso un Diario di bordo, in cui condivide viaggi e avventure per i mari, una pagina Facebook, ed un profilo Instagram.

LE INIZIATIVE DI CAPITAN FINDUS

Oggi il Capitano vive anche in iniziative ludiche e didattiche che coinvolgono migliaia di bambini. Si fa portatore, attraverso di queste, di valori positivi che aiutino a crescere i “Capitani di domani.” Con il progetto “Storie dal mare”, ad esempio, sono stati distribuiti 972 kit didattici in 307 scuole primarie. Tra nozioni di geografia, storia, scienze, nutrizione ed educazione civica, Capitan Findus racconta le storie del mare in un percorso didattico multidisciplinare. E’ un’iniziativa che ha coinvolto 22 mila bambini, nata anche per stimolare il rispetto per l’altro all’insegna dell’inclusione e dell’integrazione.

Oltre al coinvolgimento delle scuole Capitan Findus è protagonista di diversi percorsi educativi. Ad Explora, sono in programma fino a maggio laboratori dedicati alla conoscenza del mare e al mondo che ruota intorno ad esso. Dalla scienza alla geografia, dalla meteorologia alla comunicazione, fino all’astronomia, al museo dei bambini di Roma si impara divertendosi. Il Capitano è presente inoltre in uno spazio dedicato presso l’Acquario di Genova per promuovere la pesca sostenibile.

UN CONCORSO PER FESTEGGIARE 50 ANNI DI AVVENTURE

Per festeggiare i cinquant’anni di Capitan Findus è attivo infine il concorso “50 anni di avventure”. In palio ogni giorno un kit avventura e un premio finale indimenticabile: un weekend in compagnia del Capitano. Per partecipare basta acquistare un prodotto Capitan Findus entro il 30 aprile, e tentare la sorte sul sito dedicato www.50annidiavventure.it.