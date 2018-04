Collegamenti ciclabili dell’Adriatico, dal Friuli al Veneto

Novità in arrivo per gli amanti delle due ruote: da Lignano Sabbiadoro a Bibione immersi nella natura incontaminata

Gli amanti delle due ruote da maggio possono godere di ulteriori collegamenti ciclabili dell’Adriatico. Quello via barca tra Lignano Sabbiadoro e Bibione consente di raggiungere via mare la Brussa, l’eco spiaggia di Caorle. Per intraprendere una nuova esperienza immersi nella biodiversità di un territorio incontaminato. Che promette di far vivere vacanze a stretto contatto con la natura. Durante l’affascinante percorso in bicicletta, infatti, si passa dalla pineta, alla laguna, al fiume alpino. In un susseguirsi di scorci panoramici che offrono suggestioni infinite.

I collegamenti ciclabili tra Lignano e Bibione

Il “passo barca” è il collegamento tra Lignano Sabbiadoro a Bibione, e fra Bibione e la Brussa. Prevede dunque un nuovo passaggio con un battello per il trasporto di bici e persone da una località all’altra. Il fiume Tagliamento si poteva attraversare solo in macchina. Invece, molto presto, si potrà fare anche con nuovi mezzi. Un pontile a 500 metri a monte del suggestivo faro di Bibione, da cui si gode una vista mozzafiato sul mare, sarà il punto di partenza del traghetto per Lignano Sabbiadoro. Che approderà sul preesistente pontile della darsena Marina Uno a Riviera. Diventando, cosi, un punto di accesso per esplorare la località friulana e il suo entroterra.

240 chilometri di piste

Ecco, dunque, che la Passeggiata Adriatico, i nove chilometri di pista ciclabile lungo la spiaggia di Bibione, si somma agli otto di Lignano Sabbiadoro che includono anche il nuovo lungomare. La somma di itinerari arriva a toccare cosi i 240 chilometri, considerando anche gli altri percorsi per le due ruote tracciati nell’entroterra. Gli appassionati delle due ruote hanno cosi la possibilità di raggiungere sia Venezia che la ciclabile Alpe Adria per arrivare da Grado a Salisburgo.

Una vera e propria escursione in barca verso il territorio della Brussa parte invece dal porto di Bibione Pineda e attraccherà nel nuovo pontile della Brussa. E’ l’occasione giusta per ammirare la ricchezza e la varietà della laguna veneta. L’ecosistema di questi luoghi, infatti, è fatto di una natura varia e rigogliosa. Che accompagna i canti degli uccelli e le lavorazioni agrarie. Il collegamento in barca tra le due regioni e i due comuni è un arricchimento per il territorio che supera i confini regionali. E asseconda il crescente trend del turismo in bicicletta. In Europa il fenomeno è stato valutato 44 miliardi di euro, e l’Italia si conferma molto attenta alle esigenze dei turisti.