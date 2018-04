Indipendentemente dall’età, gli uomini eterosessuali preferiscono la donna più giovane. Tra i pochi risaputi, questo è uno stereotipo sessuale millenario, che si basa su fatti provati scientificamente. Eppure un recente studio mirato ha, in qualche modo, smentito la credenza popolare circa i limiti di età dei partner sessuali. Sperati o reali. Ha infatti, affermato che, gli uomini, man mano che invecchiano, allargano la fascia di età preferita. Ciò vuol dire che non sono attratti soltanto dalle ragazze “più fresche”.

Certo, il debole per quelle più giovani, per le ventenni per esempio, persiste nel tempo. L’attrazione, quindi, perdura prescindendo dagli anni contati. Insomma, un uomo non esiterebbe ad intraprendere una relazione con una donna di 22 anni, non solo a 40 anni, ma neanche a 50, a 60. E così via.

La donna più giovane ha sempre il suo fascino. Ecco il parere della scienza

Sulla rivista PsyArXiv, è stato pubblicato quanto gli psicologi dell’Università di Åbo Akademi a Turku, in Finlandia, hanno affermato. A loro avviso le donne hanno una fascia di età molto più ristretta. Preferiscono, cioè, partner maschili più grandi di loro. O, comunque, vicini alla loro età. La preferenza degli uomini per le donne più giovani, secondo quanto Jan Antfolk, l’autore principale, afferma, può essere compresa in termini di teoria evolutiva di base. Così vengono spiegate le distinzioni chiave tra i due generi.

Le scoperte che Antfolk e il suo team hanno raccolto hanno fatto capo ad un campione di 2.655 adulti. Così hanno rilevato che gli uomini, benché provavano maggiore interesse per le donne più giovani, puntavano per la loro attività sessuale, a quelle della loro stessa fascia di età. Comunque i maschi partecipanti provavano maggiore interesse per le donne ventenni. Anche se non risultavano fisicamente compatibili con loro.

A conclusione Antfolk ha affermato che, grazie ai risultati ottenuti, si giunge a comprendere che gli uomini non sono, poi, tanto ossessionati dalla giovinezza, come gli stereotipi sostengono. Pertanto, è bene blandire la convinzione che gli uomini nutrano interesse soprattutto per le giovani donne.