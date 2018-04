Il concetto di infinito è uno dei temi filosofici più esplorati della storia dell’umanità. Un concetto inafferrabile, quello dell’assenza di fine, ma anche di inizio. Sin dall’epoca presocratica lo si indaga, entra nella logica, nella scienza, nella matematica. Chi sia stato a coniarne il grafismo non lo si sa con certezza, ma pare che il simbolo dell’infinito risalga alla seconda metà del 1600, e sarebbe stato utilizzato per la prima volta da un matematico inglese. Nei secoli, i due occhielli che si incontrano e che possono essere percorsi senza mai trovare una fine sono diventati iconici.

Il simbolo dell’infinito negli accessori

Il simbolo dell’infinito ha sopperito alla necessità della mente umana di ‘concretizzare’ un concetto astratto, e la storia della scienza, ma anche dell’arte, lo ha ripreso più volte. E’ anche uno dei simboli più classici nel mondo dei tatuaggi, con la sua lineare semplicità eppure rappresentate di un concetto così profondo. Anche la moda lo ha ripreso e riprodotto, specialmente nel campo degli accessori. Sono per esempio molte le proposte di gioielli che utilizzano i due occhielli. Ma anche nel mondo dell’eyewear c’è chi viene ispirato dal simbolo dell’infinito. E gioca con le linee curve e morbide riproponendole sotto forma di design. Nascono montature ‘continue’, non interrotte e senza angoli, infinitamente belle. Eleganti, delicate, e con un tocco evocativo legato alla simbologia.

Succede per esempio in casa Dior, dove il simbolo dell’infinito si riconosce nella montatura degli occhiali da sole DiorStellaire2. Presentati nella sfilata Inverno 2017, reinterpretano le cosiddette aste ‘a forchetta’, forma emblematica delle prime collezioni di occhiali Dior. La montatura ultrasottile in metallo dorato sottolinea le lenti blu quasi piatte. Le lenti blu assicurano una protezione UV 100%.

E accade anche in casa Tom Ford Eyewear, con un occhiale da vista. Prodotto e distribuito da Marcolin, nasce un nuovo modello in metallo sottile, elegante e raffinato. Un modello che combina due dei pilastri delle collezioni Tom Ford Eyewear: l’infinito frontale e il ‘T’ logo in metallo.