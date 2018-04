Cadere, perdere i denti, essere in ritardo: come interpretare alcuni dei sogni più comuni

Il mondo dei sogni e della loro interpretazione affascina sin dalle origini dell’umanità. Filosofia, psicologia, scienza: mille e più le discipline che indagano quei voli pindarici del subconscio, quelle incredibili esperienze notturne. Così tangibili dal punto di vista sensoriale, eppure così impalpabili. I nostri sentimenti, paure, ansie da svegli, ritornano nei sogni sotto forma di simboli. Lauri Loewenberg, analista specializzata nello studio del mondo onirico, ha spigato al Business Insider il significato dei sogni più comuni. Quelli che tutti, più volte nella vita, abbiamo fatto.

Il significato dei sogni

Cadere. Ci si sta preparando ad una sconfitta, ad un fallimento. Qualcosa nel subconscio sta dicendo che la direzione presa non è buona, e che non porterà a gioie.

Perdere i denti. Un classico dei sogni ansiogeni: i denti si sbriciolano e cadono. E’ segno di qualcosa che non funziona nella comunicazione. Qualcosa di importante che non viene detto, oppure qualcosa che era meglio tacere è uscito. Lo stesso vale per sogni che riguardano la bocca e la gola.

Essere in ritardo. Secondo l’esperta questo sogno ricorre molto nelle persone il cui lavoro presenta strette deadline. In generale, indica una preoccupazione relativa al non avere più tempo. Sul lavoro, ma anche nella vita sentimentale.

Essere incinta. Se una gravidanza non è nei piani, il sogno può significare che qualcosa di nuovo sta per arrivare. Non si tratta di una premonizione, ma del vostro subconscio che vi avverte del fatto che un processo è in corso, e che si concluderà con qualcosa di nuovo.

Morire. Segno di qualcosa che sta per cambiare, finire, e che richiede di andare avanti. Se qualcun altro muore, forse c’è qualcosa nel vostro rapporto che sta cambiando. Accade spesso quando ci si separa dai genitori, o quando i figli crescono. Piccole pietre miliari delle tappe evolutive che il subconscio interpreta come la fine di una vita. E l’inizio di una nuova.

Essere traditi. Sognare un tradimento da parte del partner è molto comune. E di solito indica che c’è una barriera, un nodo non risolto nella relazione. Sono sogni che inducono a far luce sulle proprie preoccupazioni, su quello che in futuro potrebbe nuocere al rapporto.

Essere inseguiti. Il significato dei sogni di fuga, quando qualcuno o qualcosa ci dà la caccia, indica che si sta evitando qualcosa nella vita reale. Un confronto, un obbligo, qualcosa che non viene affrontato. Il subconscio non ama procrastinare, e con i sogni ce lo fa sapere.