Gite con la famiglia, le destinazioni ideali

La primavera è il periodo migliore per pensare alle gite con la famiglia. L’Italia, per fortuna, tra le sue infinite attrattive ha molto da offrire anche ai bambini. Cresce la voglia di staccare dalla routine per passare tempo in famiglia. E scoprire destinazioni ideali per condividere esperienze anche con i più piccoli. B&B Hotels, catena di alberghi econochic parte del gruppo francese B&B Hotels Group, ha selezionato le migliori destinazioni per viaggiare in totale libertà.

Le città perfette per gite con la famiglia

TRIESTE

Terra di scorci suggestivi e incrocio di varie culture ed etnie, Trieste offre anche opportunità di intrattenimento per bambini e ragazzi. Qui si trova il Science Centre Immaginario Scientifico, il museo della scienza interattivo e sperimentale del Friuli Venezia Giulia. Un luogo dove passare un pomeriggio di divertimento. E dove si scopre la scienza in modo diverso e informale, attraverso attività creative ed eventi per tutta la famiglia.

GENOVA

Impossibile non lasciarsi trasportare dalla magia dell’Acquario più grande d’Europa. Qui i bambini hanno l’occasione di passeggiare tra delfini, squali, pinguini e centinaia di altre specie di animali marini da tutto il mondo. Supportati, ovviamente, da attività di ogni tipo. Cosi come sono tantissimi i laboratori per bambini dai 2 ai 13 anni, cuore dell’offerta della Città dei bambini e dei ragazzi. Si tratta di un’area di gioco educativo di oltre 2.000 metri quadri, pensata per scoprire scienza e tecnologia divertendosi.

Da Trieste a Napoli: vacanze in famiglia

FIRENZE

Non in molti sanno che alcuni tra gli edifici più importanti della città propongono percorsi ideati su misura per i giovani. A Palazzo Vecchio è presente un Museo dei Ragazzi con iniziative educative indirizzate a diversi target d’età. Che stimolano la creatività dei più piccoli permettendo loro di scoprire la vita rinascimentale legata all’edificio. Gli Uffizi propongono, per bambini dai 6 ai 13 anni, tour di gruppo studiati su misura. Con essi viaggiano nel tempo fino alla Firenze dei Medici con tutti i suoi affascinanti segreti.

NAPOLI

Quando si arriva a Napoli con la famiglia tappa da non mancare è la Città della Scienza, il planetario 3D più grande d’Italia. Con il naso all’insù sarà possibile ammirare una fedele riproduzione della volta celeste dal diametro di 20 metri. E assistere a coinvolgenti spettacoli sui misteri dell’universo. E se ci si trova al Palazzo delle Arti i bambini possono prendere parte ai laboratori creativi Pan Kids.