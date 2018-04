Sea in the mountain si è aggiudicato il primo posto tra i cocktail del Courmayeur Mont Blanc. La terza edizione del Concorso Nazionali ABI Professional si è svolta all’hotel Pavillon dei Truchet. La struttura ha accolto oltre un centinaio di delegati dell’Associazione barmen italiani. Ed Erwan Garofano è stato il migliore del 2018.

Sea in the mountain: il vincitore

L’ormai celebre competition quest’anno ha scelto come cornice l’affascinante località ai piedi del Monte Bianco. Un luogo perfetto per mettere alla prova estro e professionalità dei migliori bartender italiani. Sea in the mountain porta la firma di Erwan Garofano, ventenne ligure e barman di punta del Caravaggio Cafè di Rapallo (GE). Il cocktail che ha conquistato la giuria ha il profumo della bella stagione grazie alle note fruttate da gustare in ogni occasione della giornata.

Al concorso hanno partecipato 20 professionisti provenienti da ogni regione. In 7 minuti hanno dovuto realizzare i drink in abbinata food pairing. La giuria ha scelto tra concorrenti che hanno esaltato gli ingredienti degli sponsor della manifestazione. Davide Benvenuto (sezione Val d’Aosta) si è aggiudicato il premio Miglior decorazione. A Christian Olivari (Lombardia) il premio Miglior finger food. A Erwan Garofano (Liguria) quello Miglior tecnica. Un’abilità che ha portato Garofano anche sul gradino più alto del podio nella gara generale. È lui il Campione nazionale Abi Professional 2018. Seguito da Giuseppe Rizzo e Valerio Vitiello.

Sea the mountain: la ricetta

Il cocktail Sea in the Mountain è a base di Vetrosa, conosciuto come Génépy, liquore valdostano per eccellenza. Ma c’è anche il profumo dell’infuso Notti in Tibet con karkadè, rosa canina e altri aromi. Mare e montagna uniti in un connubio di freschezza danno vita a un drink dedicato alle serate e agli aperitivi all’aperto. Garofano ha superato gli altri 20 partecipanti “mostrando tecnica, creatività e savoir faire”. Ecco i “segreti” di Sea in the mountain.

Ingredienti

40 ml di Vergin (Vertosan)

50 ml di Infuso “Notti in Tibet”

20 ml di Sciroppo di zucchero (Fabbri 1905)

20 ml di Succo di lime

Decorazione: agrumi disidratati, cannella, corallo di zucchero