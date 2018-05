Partner sessuali pregressi: chi ne ha avuti di più, chi meno. Il passato non dovrebbe avere importanza quando si vive una relazione. Eppure esiste un numero “accettabile” di ex. Almeno secondo la scienza.

Il numero ideale di partner sessuali pregressi

Quanti partner sessuali pregressi bisogna aver avuto per essere l’uomo o la donna ideale di qualcuno? La risposta arriva da uno studio delle Università di Swansea, Bristol e Nottingham, pubblicato sul Journal of Sex Research. Se in principio a fare la differenza in una nuova storia di sesso erano esperienza o alchimia, ora il passato conta di più.

La ricerca ha intervistato 188 volontari di età compresa tra i 30 e i 40 anni. In base alle domande e alle esperienze vissute è risultato che sia uomini che donne hanno lo stesso numero ideale di partner sessuali pregressi. Ma attenzione: il numero vale solo per chi sta vivendo una nuova relazione sessuale. Comunque: il numero è 3. Il numero perfetto torna anche in tema di sesso, ma stavolta non in campo di tradimenti o menage a trois. Si tratta di precedenti relazioni, e in molti casi anche 2 va più che bene. Quindi due o tre ex possono andare.

Un’indagine che può avere o meno anche implicazioni sentimentali. Gli intervistati, infatti, non hanno specificato se le loro relazioni in corso fossero un connubio tra sesso e amore. L’immagine dei rapporti odierni che ne scaturisce è che sono vissuti in maniera impegnativa.

Esperienza o verginità?

Non importa se i partner sessuali pregressi siano navigati o vergini. Ciò che stupisce è che a rendere un nuovo rapporto eccitante sia un basso numero di relazioni passate. E questo sia per gli uomini che per le donne. In base ai dati reali, i volontari dello studio hanno avuto una media di partner sessuali pregressi ben più alta. 8,4 per gli uomini e 5,41 per le donne.

Il numero massimo di ex che bisognerebbe aver avuto è 6 per le donne e 11 per gli uomini. Una sorpresa in base al luogo comune secondo cui gli uomini preferirebbero donne con molta esperienza sessuale. A letto, italiani e non, preferiscono sentirsi uno tra pochi. Non sarà anche per il fatto che meno partner si traduce con meno possibilità di malattie sessualmente trasmissibili?