Pirlo e Capossela – Tutto il “glam” della settimana

Andrea Pirlo festeggia il suo addio al calcio

Una serata tutta dedicata a lui, ai suoi amici. Al suo mondo. E anche ai suoi antagonisti. Con ‘La Notte del Maestro’ Andrea Pirlo ha appeso le sue scarpette al chiodo. Prima una partita con i campioni in campo a San Siro. Poi un party al Just Cavalli con brindisi e musica. In campo si sono affrontati le White Stars contro le Blue Stars.

Tra i giocatori, Francesco Totti, Alessandro Matri, Pippo Inzaghi, Di Natale, Bobo Vieri, Gigi Buffon. Anche Antonio Cassano e Marco Borriello. Conclusa con un paradossale pareggio: 7-7. Sul suo Instagram il ringraziamento di Pirlo. “È stata una serata fantastica! Ma il vero spettacolo siete stati voi: amici, tifosi e tutti i ragazzi che hanno lavorato dietro le quinte! Grazie a tutti”.

Dagospia diventa maggiorenne

Lo storico sito irriverente di gossip e costume diventa maggiorenne. Attivo dal 23 maggio del 2000, Dagospia è maggiorenne, e a festeggiare la piccola creatura di Roberto D’Agostino c’erano tanti vip. Lui racconta: “Da ragazzino ero balbuziente, essere preso in giro mi ha dato la possibilità di leggere tanto”. Accanto a lui, nella redazione sul Lungotevere, sono comparsi anche Renato Zero, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Maurisa Laurito e Achille Bonito Oliva.

Vinicio Capossela chiude Piano City Milano

Si è chiusa con il concerto di Vinicio Capossela la settima edizione di Piano City Milano. Oltre 470 concerti e più di 500 pianisti hanno dato vita a un week end di musica. Coinvolgendo dal centro alle periferie. Tra appuntamenti gratuiti e di ogni genere, come concerti nei musei e sul tram. Fino ai programmi speciali dedicati ai grandi maestri, da Bach a Debussy, da Schubert a Satie e Ligeti.

Tanti i nomi di questa edizione- Sébastien Tellier, Django Bates, Davide Cabassi, Alberto Pizzo, Marialy Pachego, Arthur Jeffes, Niklas Paschburg, Poppy Acroyd, Aquiles Delle Vigne, Ettore Borri, Gabriele Baldocci, Piero Rattalino, Gilda Buttà, Victoria Terekiev, Enrico Intra, Emanuele Torquati, Anna D’Errico, Ciro Longobardi, Nathalia Milstein, Nicolas Horvath, Nicolas Horvath, Vincenzo Balzani, Roberta Di Mario, Davide Santacolomba.