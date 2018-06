L’INGREDIENTE DELLA RICETTA DEL TIRAMISU’ AGRODOLCE CON GELATINA DI FRAGOLE – La fragola è un frutto ricco di vitamine, fibre e di polifenoli. Eppure basso è l’apporto calorico, con zero grassi, zero sodio e zero colesterolo. Altissimo il potere antiossidante, che supera di 20 volte quello di altri alimenti e un ricco contenuto di vitamina C rispetto agli agrumi. Importante anche l’apporto di calcio, ferro e magnesio, soprattutto per chi soffre di reumatismi e malattie da raffreddamento. Sono anche rinfrescanti, diuretiche, depurative e disintossicanti.

LA RICETTA Tiramisù con gelatina di fragole

LA DIFFICOLTA’ medio-alta

INGREDIENTI PER 10 BICCHIERINI MONOPORZIONE – Per il Pan di Spagna. Gr 200 uova, gr 300 saccarosio, gr 120 tuorli, gr 170 farina, gr 230 fecola di patate, gr 200 burro fuso a 40/45 gradi.

Per la gelatina di fragole. Gr 125 polpa di fragole, gr 2 gelatina, gr 15 saccarosio.

Per la crema al limone. Gr 300 panna, gr 100 zucchero a velo, gr 125 di mascarpone, 2 limoni.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 15 ore

LO SVOLGIMENTO – Per il pan di spagna. Montare le uova con il saccarosio. Aggiungere i tuorli lentamente. Infine a mano la farina e la fecola precedentemente setacciate. Incorporare il burro fuso. Versare il composto in uno stampo per pan di spagna. Cuocere a 170 gradi a forno statico. Una volta terminata la cottura tenetelo da parte e lasciatelo raffreddare. Poi tagliatelo a piccoli quadretti regolari.

Per la gelatina di fragole. Unire il saccarosio con 25 gr di polpa di fragole e la gelatina precedentemente idratata in acqua fredda. Scaldare a 40° fino a quando la gelatina si sarà completamente sciolta. A quel punto unire la rimanente polpa di fragole.

Per la crema al limone. Montare la panna con i 100 gr di zucchero a velo. Unire il mascarpone e il succo dei limoni.

Un volta che si hanno tutti gli ingredienti, si procede al montaggio del dolce nel bicchierino monoporzione. Scegliete il bicchiere di vetro che preferite, ideale un calice da cocktail. Adagiare uno strato di gelatina di fragole e porre in frigorifero 15 minuti affinché si solidifichi. Aggiungere poi il pan di spagna e la crema al limone e decorare a piacere con le fragole.

La firma della ricetta

La ricetta è stata realizzata da Roberto Lestani, Presidente Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria, Campione del Mondo di pasticceria, Campione Olimpico di Cioccolateria.