Gli itinerari migliori per chi vuole camminare

iStock Durata: 9 giorni, 8 nottiCosa aspettarsi: partendo da Osaka e finendo a Ise, questo tour a piedi di nove giorni ti porterà lungo il sacro pellegrinaggio Kumano Kodo Patrimonio dell'Umanità al Santuario di Ise. Camminerai da quattro a sei ore al giorno e di notte starai in un misto di hotel, locande giapponesi e un tempio. Durante la passeggiata passerai attraverso la comunità dei templi di montagna di Koyasan, che renderà alcuni paesaggi mozzafiato.Costo: da £ 2,574 walkjapan.com/

iStock Durata: 7 nottiCosa aspettarsi: per escursionisti esperti che vogliono vedere un lato diverso del Perù. Una passeggiata guidata di sette notti lungo sentieri deserti peruviani verso le colline colorate è a dir poco magnifico e, per finire, la tua meta finale è Machu Picchu - un must quando si visita il Perù.Costo: £ 1,053 a persona per sette notti o £ 587 per sei notti escluso Machu Picchu. perusummit.com/

iStock Durata: da 1 a 14 giorniCosa aspettarsi: che sia un giorno o due settimane, percorri questo sito di montagna patrimonio dell'umanità e cerca qualche endemico Gelad Baboon, l'Alia Ibex e la Simien Fox lungo la strada. L'area ospita anche oltre 50 specie di uccelli così perfette per un appassionato osservatore di uccelli o amante della natura.Costo: £ 225 a persona per una visita guidata di cinque giorni. hikingsimienmountains.com/

iStock Durata: VariaCosa ti attende: Confinante con la Francia e la Toscana, la regione italiana della Liguria ospita le splendide città costiere di Portofino e delle Cinque Terre e alcuni dei percorsi pedonali più spettacolari del mondo. Ci sono diverse passeggiate tra cui scegliere, a di sicuro provate una delle passeggiate gastronomiche per combinare bellissimi siti con deliziosi piatti liguri.Costo: da £ 530 a settimana. walkingliguria.co.uk/

iStock Durata: 7 giorni, 6 nottiCosa aspettarsi: la famosa pista da sci si trasforma in un paradiso per gli escursionisti durante l'estate. Ci sono infinite escursioni da intraprendere dal villaggio di Verbier durante i mesi estivi dalla parte superiore della Val de Bagnes al parco naturale che circonda il Lac Mauvoisin. Questo particolare viaggio include gite ai casari locali per provare la raclette e la fonduta svizzere. Sognante.Costo: prezzo su richiesta. epiceurope.com/experience-detail/

iStock Durata: 5 nottiCosa ti attende: dopo aver passato due giorni ad esplorare la splendida Bergen, fai un viaggio più profondo nella campagna per esplorare la zona di Naeroyfjord per alcune notti. Qui scalate alcune splendide montagne norvegesi e ammirate il paesaggio lussureggiante.Costo: £ 841, compresi i voli. Da maggio a settembre discover-the-world.co.uk/destinations/

iStock Durata: 3 giorni, 2 nottiCosa aspettarsi: The Hollyford Track è un modo spettacolare di vedere una delle parti meno conosciute della Nuova Zelanda, Milford Sound. Milford Sound è un fiordo appena ad ovest dell'hotspot turistico Queenstown e l'Hollyford Track ti porterà attraverso l'area circostante. Durante questa tre giorni di avventure, camminerai attraverso una foresta di faggi, andrai a caccia di jet da deserto, incontrerai le foche e farai un volo in elicottero sul Milford Sound. Una vera esperienza unica nella vita.Costo: 1.024 sterline a persona, compresi i trasferimenti da Queenstown o Te Anau, alloggio e viaggio in elicottero e jet boat. hollyfordtrack.com/

iStock Durata: 6 giorni, 6 nottiCosa aspettarsi: questo percorso a piedi sarà diviso in due parti, la prima metà sarà esplorata nella zona di Loch Lomond mentre la seconda metà visiterà la famosa Glencoe. Loch Lomond è il più grande lago d'acqua dolce in Scozia e trascorrerai il tuo tempo qui esplorando le colline che circondano il primo parco nazionale designato della Scozia. Glencoe ti mostrerà il lato più selvaggio della Scozia mentre esplori un posto ricco di cultura e storia.Costo: £ 995 a persona incluso il trasferimento da Edimburgo, da maggio a settembre. walkaboutscotland.com/