Estate 2018, italiani in vacanza ma non troppo

Sono di meno gli italiani in vacanza per questa estate targata 2018: scopriamo il perché

L’ estate targata 2018 si sta caratterizzando per l’incertezza meteorologica. Con la conseguenza che dopo tre anni di crescita, cala il numero di italiani in vacanza. Rispetto al 2017, che ha contato 27,8 milioni di vacanzieri, quest’estate risultano 200 mila in meno. E’ quanto emerge dai dati dell’Ufficio Studi della Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. I principali indicatori sulle vacanze degli italiani segnano dunque una leggera frenata. Prendendo in esame le presenze nelle località turistiche del Belpaese nel periodo che va da luglio a settembre non è solo l’incertezza meteorologica che sta incidendo sulle scelte degli italiani.

Estate 2018, meno italiani in vacanza

I viaggi estivi con destinazione l’Italia ed estero si stando attestando a poco più di 26 milioni. Mettendo in evidenza una leggera flessione sia dei viaggi che delle presenze. Dopo tre anni di progressiva crescita si pensava che anche nel 2018 la propensione a viaggiare degli italiani si irrobustisse ulteriormente. Invece condizioni meteo che hanno ritardato l’avvio della stagione e un clima economico che rimane incerto stanno condizionando i risultati della stagione. Per questo in molti sperano ancora nel buon andamento del turismo straniero, magari anche a settembre.

Il picco si sta registrando, come sempre, ad agosto. Il mese conta oltre 102 milioni di presenze seguito da luglio e settembre. La durata media delle vacanze è di 8,2 giorni. Anche questo dato è in flessione rispetto al 2017. L’anno scorso, infatti, la durata media era di 8,4 giorni. Quelle che rimangono invariate sono invece le destinazioni preferite dagli italiani in vacanza. Che vedono sempre il mare in testa. L’Isola d’Elba risulta essere al primo posto tra le mete preferite dai viaggiatori italiani. Seguita dalla Puglia, dall’Emilia Romagna con Rimini in testa. E da Sicilia e Sardegna che si confermano sempre regine dell’estate. Per quel che riguarda l’estero sempre in vetta alla classifica rimangono le isole Greche, sopratutto con Mykonos. Ma anche Formentera, Malta e la Thailandia.