Marchioni e Camilleri – Tutto il “glam” della settimana

Marchioni e Popolizio per Camilleri

Terzo anno per Inedito D’Autore, la bella manifestazione romana dedicata al teatro di narrazione. Questa, dopo aver parlato di “donne singolari”, quest’anno mette al centro dell’attenzione il mondo della scienza. Anzi della In_Coscienza, peculiarità che contraddistingue l’essere umano. Andrea Camilleri e Annalisa Gariglio sono gli ideatori e direttori artistici della manifestazione. Entrambi pronti a raccontare storie inedite, individualità forse meno note alla Grande Storia. Ma comunque uniche. Sul palco della Sala Sinopoli il 23 settembre vedremo Vinicio Marchioni e Milena Mancini. Entrambi impegnati a far rivivere la straordinaria vita di Hedy Lamarr. Il 30 settembre, invece, Massimo Popolizio vestirà i panni del fisico Richard P. Feynman. E sarà accompagnato dalle musiche del maestro Bruno Moretti. Tutti gli spettacoli andranno in scena alle ore 21.00. Da non perdere.

Costa Smeralda chiude la stagione con Martha Argerich



La Costa Smeralda celebra a Porto Cervo la chiusura della stagione estiva. E lo fa con il Costa Smeralda Classical Music Festival. Si tratta di un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica classica di tutto il mondo. Questo, dal 23 al 29 settembre, vedrà Porto Cervo popolata dal folto pubblico nazionale e internazionale che già lo scorso anno ha risposto con grande entusiasmo e intensità alla rassegna indetta dal Consorzio Costa Smeralda.

All’interno del calendario spiccano i nomi altisonanti di Dejan Bogdanovich e Gabriele Vianello. A loro il compito di aprire festival domenica 23 settembre. Tra gli eventi da segnalare, quello di martedì 25, con il grande pianista italiano Pietro De Maria. E quello di giovedì 27, con la più grande pianista vivente Martha Argerich. Con lei anche il celebre trombettista Sergei Nakariakov.

Il VerticalMovie si chiude con Nesli

Sarà Nesli a chiudere domenica 23 la prima edizione del VerticalMovie, il primo Festival di video verticali, in corso a Piazza del Popolo a Roma. Il cantautore e rapper marchigiano, alla vigilia del suo nuovo album Vengo in pace in uscita il 22 marzo prossimo e del suo nuovo tour, sarà l’ospite musicale della finale del VerticalMovie Festival assieme a Grace Cambria. La serata di premiazioni sarà presentata da Andrea Delogu con l’assistenza di Salvatore Marino.

Tra gli ospiti anche Francesco Montanari. Presente la giuria al completo chiamata a decretare i vincitori. Ed è ricchissima. Tra i tanti Stefano Reali, Federico Moccia, Fioretta Mari, Daniela Poggi. Il VerticalMovie di concluderà con il concerto dei LaceBlack, tra i gruppi più interessanti della scena Rock indie italiana. Mario Venuti, Ainè e Mahmood sono invece gli ospiti musicali attesi della serata di sabato 22 settembre.

Pino Ammendola e Pietro Genuardi tra i “gioielli d’artista”

C’è tempo sino al 29 settembre per visitare la bellissima esposizione di “gioielli d’artista” presso la Boutique Roberto Coin di Roma, in via del Babuino. Il progetto, seguito in collaborazione con la rivista Inside Art, ha coniugato magicamente l’arte internazionale e il lusso. A cimentarsi con la creazione di pregiati gioielli, infatti, sono stati chiamati Arman, Pol Bury, Turi Simeti. E ancora Marco Lodola, Lim Dong Lak, Mauro Staccioli, Valerio Adami, Jean Claude Farhi, Emilio Isgrò.

Tutti interpreti che hanno lasciato il segno nella storia dell’arte contemporanea, che hanno disegnato i preziosi della collezione di Marylart. Durante il vernissage da mille e una notte, con circa 200 ospiti intervenuti, a fare gli onori di casa c’era Pilar, moglie di Roberto Coin. Era presente anche la testimonial del brand, la modella e attrice Pilar Abella. Nonché gli attori Pino Ammendola e Pietro Genuardi e la speaker radiofonica Roberta Beta.