La pigrizia, spesso, porta ad assumere comportamenti poco responsabili. Come, ad esempio, non rimuovere le lenti a contatto prima di andare a letto. Questo gesto, se ripetuto nel tempo, a lungo andare potrebbe causare seri danni agli occhi. Come comportarsi dunque? Il Business Insider ha chiamato in causa la Dott.ssa Irina Belinsky, specializzata in interventi di chirurgia oculoplastica presso il NYU Langone Eye Center. A suo avviso, anche se alcune marche di lenti a contatto affermano che è possibile dormire senza rimuovere le lentine, non è una buona abitudine. Occhi sicuri? Meglio ricordarsi di togliere. Anche se si tratta solo di un riposino.

Occhi sicuri, meglio rimuovere le lenti a contatto

Le lenti a contatto, in realtà, sono sicure ma a patto che vengano trattate con le dovute attenzione. Non bisogna mai dimenticare che si tratta comunque di un corpo estraneo che viene inserito negli occhi. Mai sottovalutarle dunque: al fine di evitare la proliferazione di batteri, è molto importante usarle in maniera responsabile. Lasciandole in posa durante la notte, non garantiscono un’adeguata respirazione oculare. Si va così incontro a un rischio maggiore di contrarre infezioni.

La scarsa igiene è dannosa

Molte infezioni possono essere lievi e andare via con colliri antibiotici ma altre possono rivelarsi piuttosto gravi. Anche se passano, possono lasciare delle cicatrici sulla cornea. Il rischio è quello di ritrovarsi a fare i conti con una vista offuscata. Nel peggiore dei casi potrebbe risultare necessario un trapianto di cornea. O, addirittura, si rischia di perdere la vista. Parliamo, ovviamente, di casi molto rari ed estremi per lo più legati a episodi di scarsa igiene.

Regola numero uno, rispettare la scadenza

Regola numero uno, attenersi alla loro durata. Ergo, se hanno una validità di un mese o di 15 giorni, non bisogna andare oltre. E’ bene prendere nota e fissare la data sul calendario. Quando si indossano poi, massima attenzione alla pulizia delle mani e, ovviamente, delle lenti stesse.

