Dal 12 al 14 ottobre il capoluogo veneto torna ad essere la capitale mondiale del tatuaggio. La Venezia International Tattoo Convention ospita alcuni tra i più grandi tatuatori del mondo per una tre giorni di tatuaggi, arte contemporanea, musica live, festa. 150 artisti internazionali del tatuaggio per una manifestazione divenuta prestigiosa dopo il successo delle edizioni precedenti. Chiamati esclusivamente su invito, provengono da 29 diverse nazioni, e portano la loro visione di questa cultura millenaria. Gli appassionati potranno farsi tatuare dai propri idoli, mentre gli artisti daranno prova delle loro abilità nell’utilizzare la pelle come una tela indelebile.

All’interno del programma della tattoo convention veneziana, un contest di tatuaggi. Dal venerdì alla domenica i tatuatori si sfideranno sul palco del salone centrale a colpi di creatività. Il Tattoo Contest eleggerà i migliori tatuaggi eseguiti divisi per categorie e stili. Ci sarà lo spazio dedicato al tatuaggio giapponese, a quello realistico, al tradizionale, al bianco e nero e una sezione per gli ‘altri stili’.

Tattoo convention, non solo tatuaggi

Non solo tatuaggi alla tattoo convention di Venezia. Il programma prevede anche dj set ed eventi live. E visti i risultati dello scorso anno e l’alto tasso di partecipazione, l’organizzazione ha predisposto un’area festival esterna completamente coperta dove poter assistere ai contest e alle varie esibizioni sui maxi schermi. Dalla stessa area, si potrà godere della live music sul palco esterno eseguita da una serie di band e DJ set che si esibiranno per intrattenere Artisti e Pubblico durante tutta la giornata fino a tarda sera. Arte, buona musica, drinks, lifestyle, mostre, barber shop, mercatini tematici. La Venezia International Tattoo Convention è infatti una vera e propria festa dell’arte. L’evento si terrà al Centro Congressi del Russott Hotel in Via Orlanda 4 a San Giuliano – Venezia. Per vedere il programma completo www.veneziainternationaltattooconvention.com

