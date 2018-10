I Medici – Tutto il “glam” della settimana

Firenze si trasforma in una piccola Hollywood per la presentazione della seconda stagione della fiction di successo di Rai1.

Dalla finzione alla realtà. La seconda stagione de I Medici, che andrà in onda su Rai1 dal 23 ottobre per quattro settimane, è stata presentata proprio sui luoghi che hanno fatto la Storia e le storie non solo della grande famiglia protagonista, ma di Firenze tutta. E dell’Italia, ovvio.

Tutti pazzi per I Medici, il successo della premiere mondiale

Per l’occasione la città del barocco si è trasformata in una piccola Hollywood. Con tanto di cast internazionale d’eccezione. C’erano Daniel Sharman, famoso per Teen Wolf e Fear the Walking Dead, e Bradley James, volto di Merlin e Damien. Ma anche Sean Bean, indimenticabile nei suoi ruoli nei fantasy Game of Thrones e Il Signore degli Anelli. E poi ancora Sarah Parish, Julian Sands, Synnve Karslen. Senza dimenticare i grandi nomi italiani, come Alessandra Mastronardi, Aurora Ruffino, Raoul Bova, Filippo Nigro e Alessio Vassallo. Solo per citarni alcuni.

Il photocall, da prima internazionale, si è svolto proprio presso Palazzo Medici Ricciardi. Qui hanno sfilato tutti, o quasi, gli attori del cast. Mentre una folla di giovanissimi fan si era accalcata davanti al Teatro della Compagnia, sede della presentazione. In attesa, soprattutto, di qualche selfie con Daniel, l’idolo delle teenager. Nonostante i suoi 32 anni, ha ancora un volto pulitissimo. “Sono venuto due settimane prima di girare in Toscana per immergermi nella bellezza e conoscere il Paese”, racconta l’attore, già impegnato, con qualcun altro del cast attuale, sul set di “Medici 3”.

In occasione dell’anteprima mondiale della fiction, durante la serata si sono riaperte le porte di Palazzo Medici Riccardi per un elegante ricevimento, blindatissimo. Solo per gli attori, produttori e manager. Con un allestimento da favola, sicuramente degno anche del “Magnifico”.