Con Virail si vive tutto l’anno nel mondo del fumetto

Se siete appassionati di fumetto, di cinema d’animazione, di illustrazione e gioco, Virail potrebbe essere il modo più semplice per raggiungere il Lucca Comics & Games. Fino al 4 novembre si svolgerà, infatti, nella città toscana il maggior festival dell’immaginario pop dell’Occidente. Giunto alla sua 52° edizione, il festival rappresenta da sempre un’occasione unica per migliaia di appassionati. E allora come fare per essere fra i primi della fila a ricevere una copia firmata dall’artista preferito? la nuova app Virail permette di confrontare in un solo click tutte le proposte di viaggio. Che si tratti di treno, aereo, carpooling, bus, Virail sceglie la soluzione più adatta al proprio portafogli o al tempo a disposizione.

Lucca Comics & Games

Quest’anno tra gli ospiti più attesi del Festival di Lucca ci sarà Arthur Adams maestro del fumetto mondiale che ha lavorato per Marvel, DC. Fra gli italiani Gipi che presenterà il suo lungometraggio “Il ragazzo più felice del mondo”. E poi Zerocalcare attualmente al cinema con “La profezia dell’armadillo”. Quindi per chi parte da Milano, ad esempio, il mezzo più rapido per secondo Virail è il treno (3 h 9 m). Chi si mette in viaggio da Roma può cominciare ad entrare nello spirito del festival scegliendo di raggiungere Lucca in carpooling. Si arriva in 5 ore, spendendo 17 euro.

Heroes Comic Con Madrid (26-28 novembre 2018)

Grazie a numerose partnership con le principali compagnie di trasporto in tutto il mondo, Virail è in grado di offrire i percorsi migliori anche per la Spagna. Ed è proprio nella capitale spagnola che si svolgerà l’Heroes Comic Con Madrid. Noto anche come Expocomic, si preannuncia un’edizione dedicata a tutta la famiglia. Il programma è ricco di attività per i più piccoli. Si va dai workshop di disegno, all’angolo per il trucco, passando per l’area delle costruzioni Lego. Non a caso, i bambini sotto i 10 anni entreranno gratuitamente.

Virail anche per Comiket (10-12 agosto 2019)

La più grande manifestazione mondiale dedicata ai fumetti non poteva che tenersi in Giappone. Si tratta del Comiket, che si tiene due volte l’anno a Tokyo. Tra gli stand della fiera si trova davvero di tutto e in alcuni casi si tratta di oggetti rari e preziosi. In vendita manga, anime, materiale per i cosplay e oggetti d’artigianato. Per molti disegnatori in erba, il Comiket è l’occasione giusta per presentarsi al grande pubblico.