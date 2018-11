Black Friday 2017, ecco cosa abbiamo imparato

Black Friday 2017 in Italia ha registrato un aumento giornaliero delle ricerche del 29,8% generando il 20,4% di acquisti in più rispetto al mese precedente

Black Friday 2017. No, non è un errore “temporale”: analizzare quanto successo l’anno scorso può guidare i nostri acquisti nel 2018. Il “Venerdì Nero” italiano, 12 mesi fa, ha vissuto un aumento di interesse del 29,8%, che ha generato in solo quattro giorni il 20,4% di acquisti in più. In vista della ricorrenza, idealo ha deciso di rilasciare alcuni dati esclusivi sul venerdì più commerciale dell’anno. Rivelando, ad esempio, che nel corso dell’appuntamento 2017 il risparmio medio massimo è stato collegato ai giochi per la PS4 (-14,4%).

Tra le categorie di prodotti maggiormente cercate nel 2017 idealo ha evidenziato smartphone, televisori, asciugatrici, aspirapolveri e tablet. La top five dei dieci prodotti più desiderati in assoluto durante il Black Friday 2017 ha visto al primo posto lo smartphone Huawei P10 Lite. Seguito da Apple iPhone 7, dalle scarpe Dr Martens 1460 da donna, da FIFA 18 e dall’iPhone SE.

Black Friday 2017, le possibilità di risparmio

Nel 2017 le cinque categorie di prodotto più convenienti – che possono darci un’idea di quelli che saranno i settori in cui poter risparmiare di più anche quest’anno – sono state giochi per PS4 (-14,4%). E poi per smartwatch (-11,0%), scarpe da corsa (-10,4%), auricolari (-9,4%) e profumi femminili (-8,1%). Tre le altre categorie particolarmente convenienti vi sono state console di gioco (-7,5%), macchine per il caffè (-4,9%), prodotti per la cura del viso (-3,9%), televisori (-3,6%) e aspirapolvere (-3,5%). Si tenga comunque presente che gli sconti riguardano i singoli prodotti. Quindi il consiglio è quello di valutare caso per caso in base all’andamento del prezzo nel corso delle ultime settimane.

I Black Friday addicted

Nel 2017, tra gli utenti più attivi, al primo posto si è posizionata la fascia di e-consumer tra i 35 e i 44 anni (27,9%). Sono seguiti i giovani tra i 25 e i 34 (21,9%) e in una posizione leggermente inferiore gli adulti tra i 45-54 anni (21,0%). Gli uomini si sono confermati i più appassionati con il 64,1% delle ricerche. Così come anche negli altri periodi dell’anno, il picco delle ricerche è stato registrato tra le 21 e le 22.

Il Nord Italia il più coinvolto

Ma in che regioni nel 2017 ha inciso maggiormente l’effetto Black Friday? Considerando le ricerche effettuate nei quattro giorni, e confrontandole con le quattro settimane precedenti, al primo posto troviamo il Trentino (+59,9%). Seguito dal Friuli-Venezia Giulia (+44,5%), dalla Lombardia (+37,6%), dal Piemonte (+36,9%), dalle Marche (+36,9%) e infine dal Veneto (+36,7%). Le tre regioni italiane meno coinvolte sono state, invece, Valle d’Aosta (+16,4%, Calabria (+13,5%) e Molise (+5,6%).

Una curiosità

Qual è il prodotto che nel 2017 non è stato scontato? E, anzi, ha visto il proprio prezzo aumentare del 12,4% durante il Black Friday? Si tratta del calendario dell’avvento, la cui usanza continua ad affascinare grandi e piccini. Essendo un prodotto utilizzato soltanto nel periodo pre-natalizio le vendite si concentrano solo in questo frangente. E di conseguenza non sono previsti ribassi, salvo qualche rara eccezione.

I pronostici per il 2018

Secondo un sondaggio condotto in Germania da idealo a fine settembre 2018, il budget previsto per il Black Friday 2018 è di 300€ a persona. Il 67% degli utenti online pianificherà in anticipo gli acquisti di venerdì 23 Novembre 2018.