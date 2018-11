I PRODOTTI PER IL NOSTRO COCKTAIL “ROSATO” – L’Airone Rosso è un aperitivo ottenuto per infusione in Grappa e vermouth di spezie e erbe aromatiche. L’aroma è intenso e fruttato, mentre il gusto è dolce con un finale gradevolmente amarotico.

Il Marconi 46, invece, è un distillato artigianalmente con alambicco a bagnomaria sottovuoto. Ottenuto da un’infusione unica nel suo genere di bacche di ginepro, uva moscato, pino mugo, pino cembro, menta, cardamomo e coriandolo ispirata all’altopiano di Asiago, a nord del Veneto.

La ricetta del cocktail rosato che ricorda il Negroni

INGREDIENTI – 4 cl di Poli Airone Rosso, 1 cl gin Poli Marconi 46, 5 cl rose di Rose Lemonade.

PREPARAZIONE – Miscelare e servire con una foglia di menta.

Ecco un’altra ricetta per un cocktail al sapor di miele

IL PRODOTTO – Alla base di questo cocktail un distillato speciale dell’azienda Poli. La materia prima del Liquore alla Grappa con miele di acacia ed erbe officinali è vinaccia da cuvée di vitigni tipici del vicentino. Il suo aroma, quella del pino, ginepro e fiori (acacia e arancio), e il suo sapore, dolce, intenso, balsamico e digestivo, lo rende molto adatto anche per i cocktail. Da servire fresco. 35% Alc./Vol.

Se volete imparare a destreggiarvi tra shaker e bicchieri, ecco i set per cocktail perfetti di Consigli.it

L’INGREDIENTE – Il miele è un alimento prodotto dalle api, partendo dal nettare e dalla melata. Questo alimento è tanto buono quanto benefico. Note, infatti, le sue proprietà antinfiammatorie, per alleviare prurito e rossore in caso di punture di insetti. Importante anche la sua ricchezza di polifenoli, antiossidanti naturali che possono aiutare il nostro organismo nella prevenzione di numerose malattie e nel rallentare i processi di invecchiamento.

INGREDIENTI – 1½ oz (4,5 cl) Poli Miele, ½ oz (1,5 cl) Triple Sec. ½ lime spremuto. ¼ oz (0,75 cl) sciroppo agave. Guarnizione: fetta di limone.

PREPARAZIONE – Agitare con energia gli ingredienti in uno shaker. Filtrare il contenuto e versare in una coppetta cocktail. Decorare con una fetta di limone.