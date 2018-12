Troppa palestra può portare a depressione e alcolismo

Troppa palestra può far male. Gli uomini ossessionati dall’allenamento hanno un rischio maggiore di depressione che li spinge a bere e usare steroidi illegali. Lo afferma un nuovo studio.

I ricercatori dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia (NTNU), insieme all’Università di Harvard, afferma che quasi il 10% degli uomini intervistati ha presentato un disturbo dell’immagine corporea. Ritenendo che fossero troppo grassi, volevano essere più in forma. A causa di questo disturbo, sono propensi a bere più alcol nel weekend, a seguire una dieta e a usare steroidi anabolizzanti.

Troppa palestra può far male: lo studio

Il team ha esaminato più di 2400 uomini statunitensi tra i 18 ei 32 anni. I ricercatori hanno valutato le abitudini e l’immagine corporea della palestra maschile, con il Drive for Muscularity Scale (DMS). Ossia, un sondaggio di 15 domande che misura il desiderio delle persone di essere muscolose. Su una scala da uno (sempre) a sei (mai), gli intervistati valutano le dichiarazioni come “Vorrei essere più muscoloso” o “Mi sento in colpa se mi manca una sessione di allenamento con i pesi”.

Quasi il 10% degli uomini ha dimostrato di avere un disturbo dell’immagine corporea. Gli uomini ossessionati dalla palestra hanno quattro volte più probabilità di usare integratori legali e illegali e steroidi anabolizzanti per costruire muscoli. I ricercatori hanno anche scoperto che più di uno su tre è stato a dieta nell’ultimo anno, e non per motivi di sovrappeso.

Troppa palestra, la differenza tra le donne e gli uomini

La principale autrice, la dottoressa Trine Tetlie Eik-Nes, dice che mentre molte donne seguono una dieta in quanto si considerano sovrappeso o troppo grasse, molti uomini si nutrono perché si considerano troppo magri.

Afferma che le problematiche relative all’immagine del corpo da parte degli uomini spesso passano inosservate. “I ragazzi non stanno cercando di essere magri. Vogliono avere grandi muscoli”. Il fisico di riferimento per molti uomini è quello di Cristiano Ronaldo.

“Il problema sorge quando i corpi di atleti professionisti come Ronaldo diventano l’ideale per giovani uomini regolari. Che hanno lavoro, studi e famiglia”.

