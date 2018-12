Mercatini di Natale in Europa, ad ognuno il suo

Per lo shopping delle feste non c’è niente di meglio che partire alla scoperta dei più suggestivi Mercatini natalizi

Per molti pensare allo shopping delle feste significa andare a scoprire i Mercatini di Natale. Si stima che l’anno scorso sei italiani su dieci ne hanno visitato uno, secondo i dati dell’Osservatorio ConfTurismo 2017. Ecco, dunque, che visitare i Mercatini è una delle attività preferite per proiettarsi direttamente nello spirito natalizio. Se tutti sono accomunati dalle luminarie, dalle molteplici bancarelle, dalle decorazioni e dai prodotti artigianali di ogni tipo, ogni città, in Italia e in Europa, vanta il proprio Mercatino di Natale. Ognuno con le proprie peculiarità. Ognuno con il suo stile. Grazie agli esperti di hotels.com è stata pubblicata una lista particolare. Che abbina 5 destinazioni in Europa con i rispettivi mercatini a cinque categorie diverse.

Viaggio in Europa con i Mercatini di Natale

Budapest, Ungheria – Per gli amanti dei dolci

La parte migliore delle feste natalizie è mangiare i dolci tipici? Allora il Mercatino di Natale di Budapest in Piazza Vorosmarty deve essere nella vostra lista di cose da fare. Questo è infatti il paradiso delle torte natalizie. Sono da assaggiare i famosi kurtoskalac di Budapest, noti anche come “torta del camino”. Si tratta di una pasta avvolta intorno a un palo, cotta a legna e ricoperta di zucchero e cannella.

Copenhagen, Danimarca – Per gli amanti delle luci

Per gli appassionati di luminarie, il Natale giusto trova la sua massima espressione tra la miriade di luci scintillanti del Mercatino di Natale di Tivoli a Copenhagen. Durante il periodo delle feste i Giardini di Tivoli si trasformano in un paese delle meraviglie invernale. Non solo si possono trovare dolcetti natalizi, splendida e calda maglieria e fini porcellane danesi presso le bancarelle che vendono artigianato, ma il tutto è avvolto da oltre mezzo milione di lucine.

Colonia, Germania – Per gli amanti delle bevande

Chi non sa resistere a una bevanda natalizia, la destinazione da scoprire è il mercatino di Natale della Cattedrale di Colonia. E’ infatti sede del cosiddetto “Vin brulè di Natale originale”, il gluhwein, che viene servito in tazze a forma di stivali di Babbo Natale. Ma il mercato è anche noto per la sfida degli alberi di Natale. Ci sono decine e decine di abeti splendidamente addobbati che crescono tra le bancarelle in una sorta di gara a chi è più bello.

Tra i più suggestivi Mercatini di Natale d’Europa

Breslavia, Polonia – Per gli amanti delle fiabe

Il Mercatino di Natale di Wroclaw è perfetto per chi ama le fiabe. Qui si può esplorare la Bajkowy Lasek, ovvero la foresta delle fiabe, e vedere i racconti tradizionali venire alla luce grazie all’animazione. Questo di Breslavia è uno dei più grandi mercatini della Polonia, famoso soprattutto per le sue splendide casette di pane allo zenzero.

Aosta, Italia – Per gli amanti del Natale con stile

Il Mercatino di Natale di Aosta, il Marchè Vert Noel, offre quel tocco di stile in più che non guasta mai, sopratutto durante le feste. L’area archeologica del Teatro Romano viene trasformata in un villaggio alpino. Dove si può curiosare alla ricerca di idee regalo tra specialità del territorio, vini, oggetti d’arte realizzati a mano, antiquariato.