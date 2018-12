Charity e Premi – Tutto il “glam” della settimana

La presentazione del libro di Beppe Convertini, il riconoscimento speciale per Vittorio Camaiani e i premi ANGI per l’innovazione…

Charity, Beppe Convertini per i “bambini di nessuno”

“I bambini di nessuno” è il titolo del racconto fotografico di Beppe Convertini. Per raccontare le ultime missioni umanitarie per Terre Des Hommes nei campi profughi siriani e nelle baraccopoli del Myanmar. Il libro, edito da Admaiora di Giuseppe Pierro, è stato presentato durante un vernissage dinner che si è svolto da Moku, a Roma. Con la conduzione di Adriana Volpe. Erano presenti anche Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nadia Rinaldi, Daniela Fazzolari, Janet De Nardis. E ancora ancora Pamela Camassa, Stefania Orlando, Patrizia e Giada De Blanck, Roberta Garzia, Elisa D’Ospina, Nadia Bengala, Roberta Beta. Tutti i proventi di questo libro “charity” andranno ai bambini siriani e birmani.

Premio alla carriera per Vittorio Camaiani

Special award allo stilista Vittorio Camaiani durante la V Edizione del Premio Donna d’Autore 2018. Ossia il “Premio per i 30 anni di Carriera”, durante i quali il Poeta della moda marchigiano ha esaltato la bellezza di tutte le donne che hanno indossato i suoi abiti. Sempre incurante delle tendenze, ma fedele ai suoi percorsi estetici. L’evento, patrocinato dalla Regione Lazio, è organizzato da A.I.D.E. Lazio (Associazione Indipendente Donne Europee).

Giovani (e speciali) innovatori per il premio Angi

Una nuova app per farmacisti, un sanificatore a base di ozono e una nuova rivista scientifico-divulgativa per il web: sono solo tre delle nuove sfide imprenditoriali, frutto dell’iniziativa di giovani coraggiosi under35 italiani, premiati durante il Premio Nazionale ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori alla Camera dei Deputati, consegnati presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari. Tra i riconoscimenti “speciali”, quelli per Michele Mirabella, l’attrice Pamela Villoresi e il critico d’arte Philippe Daverio. Per la categoria Salute&Benessere, premiati Emanuela Omodeo Salè (SIFO-Mundipharma), l’imprenditore Vittorio Hans Pinto (Sanity Sistem) e Donatella Tedeschi (Edizioni Scripta Manent). L’appuntamento è stato condotto da Daniel Della Seta e Camilla Nata.