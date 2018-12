Cos’hai mangiato a Natale? Cosa prevede il menu del cenone di Capodanno? Domande comuni che ci si rivolge scambiando convenevoli sui giorni di festa. INC – Istituto Nazionale per la Comunicazione – ha rivolto queste domande direttamente a Google. Analizzando i trend di ricerca, è emerso un filo conduttore ben delineato su cosa hanno scelto di mettere in tavola gli italiani. Sono le carni bianche le più ‘googolate’, assieme alle informazioni su come trattarle e le idee per cucinarle. In particolare, il re della tavola natalizia si rivela il cappone, seguito da faraona e tacchino.

Carni bianche, a Natale il loro ‘picco’ di gradimento

INC ha analizzato i dati di Google Trends riguardanti le ricerche culinarie pre-natalizie. Riscontrando un’impennata di parole chiave che riguardano faraona, cappone e simili. Le carni bianche ‘delle feste’ si confermano un patrimonio irrinunciabile della nostra tradizione, al di là delle mode e delle tendenze. In particolare, la specialità natalizia più ricercata sul web sembra essere il cappone. Tuttavia ci sono differenze geografiche: al centro e al sud, per esempio, prevalgono faraona e tacchino. Curiosamente, è la Valle d’Aosta la regione da cui sono partite più ricerche riguardanti il cappone, e in particolare la ricetta di questa carne ripiena. Ma anche il bordo di cappone va per la maggiore, così come il cappone arrosto.

L’Umbria è invece la regione in cui si cerca di più la faraona, seguita da Veneto, Emilia Romagna e Lombardia. Come prepararla arrosto è la ricerca più gettonata. Ma anche i trucchi per non commettere passi falsi. Tra le carni bianche, c’è inoltre un dato che riguarda la tacchinella, particolarmente legata all’Abruzzo, ma anche alle Marche, di nuovo all’Umbria, e al Friuli Venezia Giulia. Infine, c’è un picco di ricerche per la carne di tacchino durante le feste. Ma con un incremento relativo rispetto al resto dell’anno (è una carne le cui ricette vengono cercate molto anche al di fuori delle festività).

