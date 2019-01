Buoni propositi 2019, i dieci consigli per un anno super

Anno nuovo, vita nuova: quali sono i buoni propositi 2019? Ecco dieci consigli per provare a prepararsi al meglio per il nuovo anno. Sì, perché è sempre sinonimo di “nuovo inizio”. Un momento in cui facciamo tabula rasa e proviamo a riscrivere le nostre prorità.

LEGGI ANCHE 2019 in viaggio da Matera fino a Pechino

Buoni propositi 2019, da Seneca a Bridget Jones

“È necessario perseverare e aumentare la forza d’animo con assiduo impegno. Fino al momento in cui il buon pensiero diventi buona volontà”. Lo scriveva Seneca già nel I secolo d.C. all’interno della sedicesima epistola a Lucilio. Riconoscendo quindi come i buoni propositi fossero un ottimo viatico per raggiungere i propri obiettivi. L’importanza dei buoni propositi si è estesa anche al panorama cinematografico, in particolar modo con Il Diario di Bridget Jones e Il favoloso mondo di Amelie. Pellicole cult del 2001 nelle quali il ruolo dei buoni propositi è centrale. Ma non è tutto. La volontà di rinnovamento per raggiungere gli obiettivi prefissati è avvalorata anche dalla scienza. Lo studio condotto da Cedric Wood, docente di Psicologia dell’Università del Texas, suggerisce di essere determinati e precisi perché una spinta che proviene da una convinzione non reale tende ad esaurirsi nella breve durata.

Buoni propositi 2019, le dieci regole d’oro

“La regola fondamentale nel perseguire in maniera corretta i propri obiettivi è quella di non lasciarsi guidare da un mero impulso razionale. Bensì da un’emozione pura e genuina. Ogni proposito è importante per agire a livello mentale e motivazionale, a patto che sia gratificante e non legato al senso del dovere”. Così Marina Osnaghi, prima Master Certified Coach in Italia, che ha affiancato grandi imprenditori e professionisti nel raggiungimento dei propri obiettivi. Ecco il decalogo per i buoni propositi per il 2019 da lei stilato.