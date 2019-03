GLI SCARPONI DA SCI

Gli scarponi da sci sono stivali rigidi in plastica che possono essere fissati a uno sci con attacchi da sci. L’interno dello scarpone da sci, denominato scarpone interno, è rivestito con una fodera solitamente removibile. Questa fodera aiuta a mantenere il piede caldo, asciutto e protetto dalla neve mentre scia. Anche se gli scarponi internamente non devono essere puliti dopo ogni utilizzo, dovrebbero essere puliti regolarmente. Sia per rimuovere lo sporco, prevenire il cattivo odore, che per impedire la formazione di muffe e funghi. Vediamo allora come pulirli al meglio.

COME PULIRE BENE GLI SCARPONI DA SCI

Solo perché gli scarponi da sci sono impermeabili non significa che i rivestimenti non si bagnino mai. In realtà, i rivestimenti se anche non esposti alla neve bagnata incontrano piedi umidi e sudati. L’umidità può far sì che si sviluppi un odore sgradevole. Per prevenirlo o combatterlo bisogna lavare l’interno dello scarpone. In primo luogo, assicuriamoci di leggere le istruzioni per la cura del produttore prima di pulire la fodera dello scarpone da sci. Mentre la maggior parte delle marche può essere lavata in lavatrice, alcune marche consigliano solo il lavaggio a mano. Ciò è particolarmente vero per i rivestimenti per scarponi da sci adattati, che sono soggetti a restringimento nella lavatrice e nell’asciugatrice.

LAVARE IL RIVESTIMENTO INTERNO DEGLI SCARPONI

Per prima cosa bisogna rimuovere le fodere interne dagli scarponi da sci. In genere possono essere semplicemente sfilate. Riempiamo un lavandino con acqua calda e uno spruzzo di sapone liquido per i piatti. Aggiungiamo 1/4 tazza di ammoniaca per uso domestico se le fodere hanno un cattivo odore.

Mettiamo le fodere nel lavandino con la miscela. Lasciamo in immersione per 5 minuti. Utilizziamo poi una spugna o una spazzola a setole medie per pulire bene. Risciacquiamo il rivestimento sotto l’acqua fredda del lavandino per rimuovere tutti i residui di sapone. Strizziamo l’acqua in eccesso e lasciamo asciugare all’aria aperta. Sarebbe opportuno ridare forma alle fodere con dei giornali di carta mentre si asciugano. Non bisogna utilizzare il calore o l’asciugatrice per asciugare le fodere, poiché potrebbero ristringersi. Se le istruzioni lo consentono, al posto del lavaggio a mano, si possono invece lavare i rivestimenti in lavatrice con un ciclo delicato.