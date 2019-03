Una torta non solo buona, ma anche bella: dal blog ExceedinglyVegan un’idea semplice per preparare un dolce vegan che non si dimentica facilmente, sia per il sapore che per l’estetica. La torta arancia e curcuma diventa infatti di un vivace colore giallo, celato dalla copertura di scuro cioccolato fondente. Un trionfo al palato, ma anche alla vista. Trovate l’intera ricetta qui, con tanto di video della preparazione.

Torta arancia e curcuma, ingredienti

300 gr di farina autolievitante

120 gr di zucchero

100 gr di farina di mandorle

30 gr di amido di mais

2 cucchiaini di curcuma

1 cucchiaino di lievito chimico secco (baking powder)

250 ml di succo d’arancia

200 ml di olio di semi di girasole

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

1 cucchiaino di estratto di mandorla

burro vegetale q.b. per ungere la teglia

Per la glassa:

200 gr di cioccolato fondente

1 e 1/2 cucchiaino di olio di semi di girasole

Opzionali: kumquat e granella di pistacchi

Procedimento

Mentre preparate l’impasto, riscaldate il forno a 180°. In una boule mescolate gli ingredienti secchi e amalgamateli bene. In un altro recipiente fate lo stesso con gli ingredienti liquidi. Unite la parte liquida con quella secca, mescolando fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Foderate il fondo di una teglia con della carta forno, e ungetene i bordi con il burro vegetale o un poco di olio di semi. Mettete l’impasto del dolce nella teglia, e con una spatola aiutatevi a renderlo liscio e ben distribuito. Cuocete nel forno caldo per 40 minuti, dopodiché lasciate freddare la torta prima di procedere alla glassatura.

Per quest’ultimo passaggio basterà far sciogliere il cioccolato a bagnomaria e aggiungere l’olio di semi. Mescolate bene e distribuite il composto sul dolce. Per decorare, aggiungete qualche fetta di kumquat, oppure di altro agrume, e della granella di pistacchio.