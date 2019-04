Psicologi, 2 pazienti su 3 sono uomini. Per problemi “sessuali”

L’altra faccia della medaglia: se si sa che l’amore dà tanto, a volte occorre sottolineare che qualcosa lo toglie pure. Come sottolineano gli specialisti di Dottori.it, sito e app per la prenotazione di visite specialistiche in Italia. Un loro sondaggio, infatti, ha rivelato, negli ultimi 3 anni, un aumento delle ricerche di analisti e psicologi pari al 43%. Delle richieste che arrivano sul portale, infatti, quasi 7 pazienti su 10 (68%) sono di sesso maschile.

Il malessere più ricorrente fra chi prenota online una seduta dallo psicologo riguarda disfunzioni sessuali, che da sole muovono il 13% delle ricerche. Al secondo posto la consulenza di coppia. Chi pensa di aver bisogno del sostegno di uno specialista per affrontare meglio il proprio rapporto rappresenta l’11% del totale. Il 6% delle ricerche è invece effettuato da coloro che hanno necessità di un analista per imparare a fare i conti con stress, ansia e attacchi di panico.

Uomini dagli psicologi per problemi legati alla coppia

La regione in cui si registra il maggior volume di ricerche di psicologi è la Lombardia, da cui arriva il 30% delle prenotazioni totali. A seguire il Lazio (15%), Toscana (8,9%) e Piemonte (8,6%). Guardando invece ai costi, in Italia una seduta da uno psicologo ha un prezzo medio di 58 euro l’ora. Deve stimare una spesa più alta chi si rivolge a uno psicoterapeuta. Circa 65 euro l’ora, contro i 114 euro richiesti mediamente da uno psichiatra. Stimando che un ciclo di terapia necessiti almeno di 10 sedute, il percorso completo avrà una spesa media compresa tra i 600 e i 1200 euro.

