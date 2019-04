Viaggio nello spazio, ecco di cosa abbiamo paura

Il sogno nel cassetto di molte bambine e bambini è quello di diventare un astronauta ed esplorare i confini dell’universo, raggiungere pianeti sconosciuti e ammirare da (più) vicino la luna e le stelle. Parte di questo sogno ora può diventare realtà grazie ad Elon Musk, già alla guida di PayPal e Tesla. La sua capsula Crew Dragon, nata dal progetto SpaceX, ha completato il suo volo dimostrativo. Diventerà uno dei veicoli per il viaggio nello spazio con equipaggio.

Viaggio nello spazio, tutti vogliono partire

PiratinViaggio ha realizzato un sondaggio chiedendo quanti sarebbero disposti a partire per un viaggio interstellare. Hanno risposto più di 14 mila aspiranti astronauti provenienti da tutta Europa, 3.491 sono italiani. Il 75% dei nostri connazionali partirebbe immediatamente e non avrebbe problemi ad affrontare la dura preparazione fisica e psicologica richiesta prima del lancio. La luna resta la meta più ambita da tutti, anche se il 63% degli italiani e degli spagnoli si lancerebbe alla scoperta dell’universo e delle sue galassie. Gli utenti degli altri Paesi vorrebbero per prima cosa ammirare la Terra da lontano.

Il 40% ha affermato di essere stato ispirato dal grande e piccolo schermo. Tra i film più gettonati spicca in particolar modo il pluripremiato “Interstellar”, seguito dal capolavoro cinematografico di Ridley Scott “The Martian” e dalla storica saga di “Star Trek”.

Viaggio nello spazio, le paure principali

La paura del viaggio è comunque comune a tutti gli intervistati e per i tedeschi (42%) sarebbe addirittura il motivo principale che impedirebbe la partenza. Tra i timori maggiormente condivisi c’è quello di non poter avere una routine quotidiana di igiene personale. Al secondo posto il non poter avere alcun contatto con il resto dell’umanità. Solo gli spagnoli (53%) e gli svizzeri (53%) hanno dichiarato di non temere per nulla il viaggio intergalattico. Il 30% degli italiani ha risposto che ai viaggi nello spazio preferirebbe quelli più convenzionali. Soffrirebbe troppo l’isolamento dalle persone e la mancanza di rapporti umani.